Strommast umgefahren – ganzer Ortsteil plötzlich dunkel

Ein Ausweichmanöver wegen eines Rehs hatte am Samstag in der Oststeiermark Folgen: Eine Autolenkerin krachte in Sinabelkirchen (Bezirk Weiz) gegen einen Strommasten.
Dieser stürzte durch den Aufprall um. Die Frau blieb unverletzt, mehrere Haushalte waren vorübergehend ohne Strom.
Der Unfall ereignete sich kurz nach 17 Uhr auf einer Gemeindestraße im Ortsteil Neudorf. Die Lenkerin musste einem Reh ausweichen und prallte dabei mit ihrem Auto gegen den Strommasten.
Die Freiwillige Feuerwehr Obergroßau verständigte umgehend den zuständigen Energieversorger. Dieser schaltete die Leitung stromlos. Erst danach konnten die Einsatzkräfte das Unfallfahrzeug sicher bergen.
Für einige Haushalte im Bereich der Unfallstelle fiel der Strom für mehrere Stunden aus. Nach Angaben der Feuerwehr sollten die Reparaturarbeiten an der Leitung mindestens drei Stunden dauern. Die Lenkerin kam mit dem Schrecken davon.