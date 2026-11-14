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Eine Lenkerin wich in Sinabelkirchen einem Reh aus und krachte gegen einen Strommasten. Mehrere Haushalte waren ohne Strom. (Symbolbild)
Eine Lenkerin wich in Sinabelkirchen einem Reh aus und krachte gegen einen Strommasten. Mehrere Haushalte waren ohne Strom. (Symbolbild)
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Frau wollte nur Reh ausweichen

Strommast umgefahren – ganzer Ortsteil plötzlich dunkel

Wegen eines Rehs verlor eine Oststeirerin die Kontrolle über ihr Auto. Der Unfall legte einen Teil des Ortes vorübergehend lahm.
Von Newsdesk Heute
14.11.2026, 20:07
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Ein Ausweichmanöver wegen eines Rehs hatte am Samstag in der Oststeiermark Folgen: Eine Autolenkerin krachte in Sinabelkirchen (Bezirk Weiz) gegen einen Strommasten.

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Dieser stürzte durch den Aufprall um. Die Frau blieb unverletzt, mehrere Haushalte waren vorübergehend ohne Strom.

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Der Unfall ereignete sich kurz nach 17 Uhr auf einer Gemeindestraße im Ortsteil Neudorf. Die Lenkerin musste einem Reh ausweichen und prallte dabei mit ihrem Auto gegen den Strommasten.

Die Freiwillige Feuerwehr Obergroßau verständigte umgehend den zuständigen Energieversorger. Dieser schaltete die Leitung stromlos. Erst danach konnten die Einsatzkräfte das Unfallfahrzeug sicher bergen.

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Für einige Haushalte im Bereich der Unfallstelle fiel der Strom für mehrere Stunden aus. Nach Angaben der Feuerwehr sollten die Reparaturarbeiten an der Leitung mindestens drei Stunden dauern. Die Lenkerin kam mit dem Schrecken davon.

red, 14.11.2026, 20:07
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