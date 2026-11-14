150 Jobs weg! Voestalpine arbeitet an Sozialplan

Rund 150 Mitarbeiter der voestalpine Tubulars im obersteirischen Kindberg werden in den kommenden Monaten ein Kündigungsschreiben erhalten. Wegen der hohen US-Zölle muss das Unternehmen bis März 2027 zahlreiche Arbeitsplätze abbauen. Jetzt laufen die Gespräche darüber, wie die betroffenen Beschäftigten unterstützt werden können.
Gemeinsam mit dem Betriebsrat arbeitet die voestalpine an einem Sozialplan, berichtet der ORF. Dieser soll bereits bis Ende November fertig sein.
Während über den Sozialplan verhandelt wird, sucht der Konzern nach Möglichkeiten, möglichst viele der betroffenen Mitarbeiter anderweitig unterzubringen.
Dafür werden derzeit offene Stellen innerhalb der voestalpine erhoben. Auch bei anderen Unternehmen in der Region wird nach Arbeitsplätzen gesucht, auf die Beschäftigte aus Kindberg wechseln könnten. Sobald der Sozialplan steht, sollen persönliche Gespräche mit den betroffenen Mitarbeitern stattfinden.
Neben dem Sozialplan steht den Beschäftigten auch die sogenannte Stahlstiftung zur Verfügung. Sie soll Menschen, die ihren Arbeitsplatz verlieren, bei der Suche nach einer neuen beruflichen Perspektive helfen. Dabei geht es nicht nur um finanzielle Unterstützung. Die Stiftung bietet auch Möglichkeiten zur Weiterbildung, beruflichen Neuorientierung und Hilfe bei der Jobsuche.
Gegründet wurde sie 1987 während der damaligen Stahlkrise auf Initiative von Betriebsrat und Management der voestalpine.
Seit ihrer Gründung hat die Stahlstiftung nach Unternehmensangaben mehr als 10.000 Menschen beim Wiedereinstieg ins Berufsleben begleitet. Derzeit nehmen rund 500 Personen an dem Programm teil.
Wie hoch die finanziellen Leistungen aus dem Sozialplan für die betroffenen Mitarbeiter in Kindberg ausfallen werden, ist noch nicht bekannt. Darüber wird bis Ende November verhandelt.