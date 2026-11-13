i Die Polizei sicherte Spuren und wertet Videoaufnahmen aus. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. iStock Täter auf der Flucht Schon wieder! Einbrecher schlagen bei Juwelier zu Schon wieder haben Einbrecher einen Juwelier in Graz ins Visier genommen. Als die Polizei eintraf, waren die Täter längst verschwunden. Von Österreich Heute 13.11.2026, 11:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erneut ein Einbruch bei einem Grazer Juwelier! In der Nacht auf Freitag schlugen bislang unbekannte Täter bei einem Schmuckgeschäft in der Leonhardstraße zu. Erst vor zwei Wochen war ein Juwelier am Grazer Hauptplatz zum Ziel von Einbrechern geworden.

Gegen 2.20 Uhr ging bei der Polizei der Einbruchsalarm ein. Die Beamten machten sich sofort auf den Weg – doch als sie beim Geschäft ankamen, fehlte von den Tätern bereits jede Spur.

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Einbrecher schlagen Glasscheibe ein

Vor dem Geschäft lagen Glasscherben. Nach ersten Erkenntnissen dürften die Täter eine Scheibe der Eingangstür eingeschlagen haben, um ins Innere zu gelangen.

Dort machten sie sich an einer Vitrine zu schaffen und stahlen mehrere Schmuckstücke. Wie viel die Beute wert ist, steht derzeit noch nicht fest.

Fahndung bleibt ohne Erfolg

Die Polizei leitete nach dem Einbruch eine Fahndung ein, konnte die Täter aber zunächst nicht aufspüren.

Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz hat die Ermittlungen übernommen. Am Tatort wurden Spuren gesichert, außerdem werden Aufnahmen von Überwachungskameras ausgewertet.

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Zweiter Juwelier-Einbruch binnen zwei Wochen

Bereits am 30. Oktober waren Unbekannte beim bekannten Juwelier Weikhard am Grazer Hauptplatz eingebrochen. Damals wurden Luxusuhren erbeutet. Ob zwischen den beiden Einbrüchen ein Zusammenhang besteht, ist derzeit nicht bekannt.