i Auch Beamte der Sondereinheit Cobra standen im Einsatz. APA-Images / Harald Dostal "Einschlägig" aufgefallen Ex-Freundin verschleppt – brisante Details zu Entführer Ein 38-Jähriger soll seine Ex mit Gewalt verschleppt haben, er sitzt in U-Haft. Der Mann soll bereits zuvor "einschlägig" aufgefallen sein. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 22:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schreckliches Eifersuchts-Drama in der Obersteiermark: Am Dienstag soll ein 38-Jähriger seine Ex-Partnerin (37) in Bruck an der Mur in ein Auto gezerrt, geschlagen und entführt haben – "Heute" berichtete. Nun wurden neue Details bekannt.

Demnach habe sich die Frau in der Wohnung eines Freundes aufgehalten. Als der Steirer sie dort ausfindig machte, platze ihm offenbar der Kragen. Wie die "Krone" berichtet, habe er die Haustür demoliert und den Bekannten seiner Ex mit einem Feuerzeug außer Gefecht gesetzt.

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Flucht endete in Waldstück

Danach soll der Mann die 37-Jährige in sein Auto gezerrt haben. In weiterer Folge habe er die Frau gegen ihren Willen verschleppt. Es folgte ein riesiger Polizeieinsatz samt Cobra, Hubschrauber und Alarmfahndung. Wie Polizeisprecher Markus Lamb gegenüber der Tageszeitung schilderte, sei die Situation "mehr als ernst" gewesen. Man habe eine Geiselnahme oder einen Femizid befürchtet.

Die Flucht des 38-Jährigen endete in einem abgelegenen Waldstück bei Thörl. Dort konnte er von vier Polizisten gestoppt und überwältigt werden. Die 37-Jährige stand unter Schock. Zudem habe sie mehrere Hämatome im Gesicht gehabt, die von Schlägen des Verdächtigen stammen sollen. Des Weiteren habe sie der Mann mit einem Klappmesser bedroht.

U-Haft verhängt

Zunächst zeigte sich der 38-Jährige nicht geständig. Laut seiner Darstellung sei die Einheimische "freiwillig" mitgekommen. Später änderte der Tatverdächtige seine Aussage und zeigte sich teilgeständig.

Seitens der Staatsanwaltschaft Leoben wurde die Untersuchungshaft über den Steirer verhängt. Wie ein Sprecher gegenüber der "Krone" sagte, bestehe Verdunkelungs-, Tatbegehungs- und Tatausführungsgefahr.

Brisante Vorgeschichte

Die Vorwürfe gegen den 38-Jährigen wiegen schwer. Es wird wegen schwerer Nötigung, Freiheitsentziehung, gefährlicher Drohung und Körperverletzung ermittelt. Des Weiteren soll der Mann bereits eine Vorgeschichte haben.

Die Bilder des Tages i ?

Es sei wohl nicht das erste Mal gewesen, dass der Verdächtige zugeschlagen habe. Polizeisprecher Lamb betonte, dass gegen den Steirer schon mehr als einmal ein Betretungsverbot verhängt wurde. Dabei handle es sich um "eine polizeiliche Maßnahme zum Schutz von Gewaltopfern".

Seitens des steirischen Gewaltschutzzentrums wurde erklärt, dass ein solches Verbot für 14 Tage gilt. In diesem Zeitraum könnte es nicht zurückgezogen, allerdings nach Ablauf der Frist von einem Gericht verlängert werden. Die betroffene Person muss sich mindestens 100 Meter vom Opfer entfernt halten.