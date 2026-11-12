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Das Eis Minigolf ist eine Mischung der beiden beliebten Sportarten.
Das Eis Minigolf ist eine Mischung der beiden beliebten Sportarten.
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Auf der Eisfläche

Neu in Österreich! Hier wird Minigolf mit Puck gespielt

Minigolf trifft Eishockey! In Österreich gibt es jetzt eine ungewöhnliche Variante des beliebten Spiels. Dafür braucht man nicht einmal Eislaufschuhe.
Von Österreich Heute
12.11.2026, 15:44
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Minigolf kennt wohl jeder – doch diese Variante dürfte für viele neu sein! In Österreich gibt es jetzt die erste ICE-Minigolf-Anlage des Landes. Dabei treffen zwei beliebte Sportarten aufeinander: Minigolf und Eishockey.

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Hockeyschläger statt Golfschläger

Das Prinzip ist einfach: Statt mit einem Golfschläger einen kleinen Ball über die Bahn zu befördern, greifen die Spieler zum Hockeyschläger. Gespielt wird mit einem Puck auf echten, vereisten Bahnen.

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Die Besonderheit: Anders als beim klassischen Eishockey müssen die Teilnehmer dafür nicht auf Schlittschuhen stehen.

Spielen ohne Schlittschuhe

Wer die ungewöhnliche Minigolf-Variante ausprobieren möchte, braucht also keine Erfahrung auf dem Eis. Die Kombination aus Minigolf und Eishockey soll das bekannte Spielprinzip auf eine neue Oberfläche bringen.

red, 12.11.2026, 15:44
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