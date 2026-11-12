i Das Eis Minigolf ist eine Mischung der beiden beliebten Sportarten. Battle Kart Graz Auf der Eisfläche Neu in Österreich! Hier wird Minigolf mit Puck gespielt Minigolf trifft Eishockey! In Österreich gibt es jetzt eine ungewöhnliche Variante des beliebten Spiels. Dafür braucht man nicht einmal Eislaufschuhe. Von Österreich Heute 12.11.2026, 15:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Minigolf kennt wohl jeder – doch diese Variante dürfte für viele neu sein! In Österreich gibt es jetzt die erste ICE-Minigolf-Anlage des Landes. Dabei treffen zwei beliebte Sportarten aufeinander: Minigolf und Eishockey.

Hockeyschläger statt Golfschläger

Das Prinzip ist einfach: Statt mit einem Golfschläger einen kleinen Ball über die Bahn zu befördern, greifen die Spieler zum Hockeyschläger. Gespielt wird mit einem Puck auf echten, vereisten Bahnen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Besonderheit: Anders als beim klassischen Eishockey müssen die Teilnehmer dafür nicht auf Schlittschuhen stehen.

Die Bilder des Tages i ?

Spielen ohne Schlittschuhe

Wer die ungewöhnliche Minigolf-Variante ausprobieren möchte, braucht also keine Erfahrung auf dem Eis. Die Kombination aus Minigolf und Eishockey soll das bekannte Spielprinzip auf eine neue Oberfläche bringen.