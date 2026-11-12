Neu in Österreich! Hier wird Minigolf mit Puck gespielt

Minigolf kennt wohl jeder – doch diese Variante dürfte für viele neu sein! In Österreich gibt es jetzt die erste ICE-Minigolf-Anlage des Landes. Dabei treffen zwei beliebte Sportarten aufeinander: Minigolf und Eishockey.
Das Prinzip ist einfach: Statt mit einem Golfschläger einen kleinen Ball über die Bahn zu befördern, greifen die Spieler zum Hockeyschläger. Gespielt wird mit einem Puck auf echten, vereisten Bahnen.
Die Besonderheit: Anders als beim klassischen Eishockey müssen die Teilnehmer dafür nicht auf Schlittschuhen stehen.
Wer die ungewöhnliche Minigolf-Variante ausprobieren möchte, braucht also keine Erfahrung auf dem Eis. Die Kombination aus Minigolf und Eishockey soll das bekannte Spielprinzip auf eine neue Oberfläche bringen.