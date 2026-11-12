i "Wenn Hormone im Spiel sind, schalten irgendwann die Gehirnzellen aus", erklärte der Anwalt des Steirers. Getty Images Verliebt und ausgenutzt Online-Liebe wird für Steirer zum teuren Verhängnis Ein Steirer stellte seiner vermeintlichen Internet-Liebe mehrere Konten zur Verfügung. Darüber flossen Hunderttausende Euro aus Betrug und Erpressung. Von Österreich Heute 12.11.2026, 15:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine vermeintliche Internet-Liebe brachte einen Mann aus dem Bezirk Liezen (Stmk.) vor Gericht. Der Beamte hatte 2024 auf Social Media eine unbekannte Person kennengelernt und eine romantische Beziehung zu ihr aufgebaut. Doch statt einer gemeinsamen Zukunft folgte ein Strafverfahren am Landesgericht Leoben.

Die Online-Bekanntschaft bat den Obersteirer, mehrere Konten für sie zu eröffnen. Darunter waren Konten bei einer Onlinebank, auf Malta und bei einer Kryptobörse. Der Mann kam der Bitte nach – und stellte die Zugänge seiner vermeintlichen Partnerin zur Verfügung, berichtet die "Kleine Zeitung".

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Mit falschen Polizei-Mails erpresst

Über die Konten wurden anschließend Gelder aus Internetbetrügereien und Erpressungen abgewickelt. Die Hintermänner verschickten unter anderem gefälschte E-Mails im Namen des Innenministeriums und der Landespolizeidirektion Oberösterreich. Den Empfängern wurde vorgegaukelt, dass belastendes Material gegen sie vorliege und ihnen eine Festnahme drohe. Mit einer Geldzahlung könnten sie diese angeblich verhindern.

Die Summen waren enorm: Ein Landwirt aus Oberösterreich überwies knapp 327.000 Euro, ein Mann aus dem Burgenland mehr als 33.000 Euro über die Konten des Angeklagten.

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"Mehr Herzen als Buchstaben"

Die Staatsanwaltschaft warf dem Beamten zunächst schwere Erpressung und schweren Betrug vor. Er habe gewusst, woher das Geld stammte.

Sein Verteidiger zeichnete ein anderes Bild: Sein Mandant sei "mehr Opfer als Täter" gewesen. Die unbekannte Person habe ihn mit dem Foto einer attraktiven Frau angelockt und als sogenannten "Money Mule", also als Geldkurier, ausgenutzt.

"Wenn Hormone im Spiel sind, schalten irgendwann die Gehirnzellen aus", erklärte der Anwalt. "In den Chatverläufen sind mehr Herzen als Buchstaben." Der Beamte hatte seiner Online-Bekanntschaft sogar selbst 25.000 Euro überwiesen.

Richter fragt nach

Richter Richard Gollner wollte wissen, warum der Mann die Konten überhaupt eröffnet hatte. Seine Erklärung: Die vermeintliche Partnerin habe behauptet, Onlinehandel zu betreiben und dafür Konten im deutschsprachigen Raum zu benötigen.

Ob ihm das nicht seltsam vorgekommen sei? "Schon, aber sie hat mir immer wieder Geld aus einem Erbe versprochen", antwortete der Angeklagte, wie die "Kleine Zeitung" berichtet. Er räumte ein, dass er im Laufe der Zeit Verdacht geschöpft habe. Welche Straftaten tatsächlich dahintersteckten, habe er aber nicht gewusst.

Zwölf Monate Haft auf Bewährung

Das Gericht sah letztlich Geldwäsche als zutreffenden Straftatbestand an. Statt der ursprünglich angeklagten Delikte mit bis zu zehn Jahren Haft drohten dem Mann damit höchstens fünf Jahre.

Das Schöffengericht verurteilte ihn zu zwölf Monaten bedingter Freiheitsstrafe bei einer Probezeit von drei Jahren. Die geschädigten Männer wurden mit ihren finanziellen Forderungen auf den Zivilrechtsweg verwiesen. Der Angeklagte verzichtete auf Rechtsmittel. Das Urteil ist rechtskräftig.