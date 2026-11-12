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Der Zug-Führer bremste sofort, konnte den Crash nicht mehr verhindern.
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Tragödie am Bahnübergang

Güterzug rammt Pkw – Lenker hat keine Chance

Tödliches Zugsunglück in Schladming (Steiermark)! Ein Güterzug erfasste einen Kleinwagen. Für den Lenker kam jede Hilfe zu spät.
Von Österreich Heute
12.11.2026, 13:44
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Ein schweres Zugsunglück hat sich am Donnerstagvormittag in Schladming (Steiermark) ereignet. Kurz vor 10 Uhr krachte ein Güterzug an einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem Kleinwagen zusammen. Für den Pkw-Insassen endete der Unfall tödlich.

Auto kracht bei wilder Flucht vor Polizei in Supermarkt

Der Güterzug leitete noch eine Notbremsung ein, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Kleinwagen wurde vom Zug erfasst. Der Insasse erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam.

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Feuerwehr musste Unfallopfer bergen

Sofort rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften zur Unfallstelle aus. Die Feuerwehr Schladming war mit 20 Mann und fünf Fahrzeugen vor Ort. Auch das Rote Kreuz rückte mit einem Notarzt, neun Einsatzkräften und drei Fahrzeugen an.

Die Feuerwehr musste den tödlich verunglückten Insassen aus dem Fahrzeug bergen. Anschließend wurde auch der beschädigte Pkw von den Gleisen entfernt.

Neben Feuerwehr und Rettung standen auch die Polizei, die ÖBB-Einsatzleitung, die Straßenmeisterei, ein Bestattungsunternehmen und ein Abschleppdienst im Einsatz.

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Zugverkehr im Ennstal unterbrochen

Der Unfall hatte auch Auswirkungen auf den Verkehr. Die Zugverbindung durch das Ennstal wurde unterbrochen. Auf der B320 musste der Verkehr während des rund zweieinhalbstündigen Feuerwehreinsatzes wechselseitig angehalten werden.

Wie genau es zu dem tödlichen Zusammenstoß kommen konnte, ist noch unklar. Die Feuerwehr konnte zum Unfallhergang keine näheren Angaben machen.

red, 12.11.2026, 13:44
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