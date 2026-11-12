Reifen völlig kaputt! Polizei stoppt Schrott-Autos

Für einige Autofahrer war die Fahrt schneller vorbei als gedacht! Bei einer groß angelegten Schwerpunktkontrolle in Deutschlandsberg (Steiermark) nahm die Polizei gemeinsam mit Technikern der Kfz-Landesprüfstelle zahlreiche Fahrzeuge genauer unter die Lupe. Das Ergebnis: mehr als 60 Anzeigen und mehrere Fahrzeuge, die nicht mehr weiterfahren durften.
Bei drei Autos und einem Moped waren die festgestellten Mängel so gravierend, dass die Beamten die Kennzeichen noch an Ort und Stelle abmontierten.
Die Liste der Beanstandungen war lang: manipulierte Abgassysteme, erheblicher Öl- und Benzinverlust sowie beschädigte Auspuffanlagen.
Besonders ins Auge fiel den Kontrolleuren ein völlig abgefahrener Reifen. Dieser war bereits so stark beschädigt, dass das Reifengewebe sichtbar wurde. Auch eine massiv durchgerostete Bodengruppe wurde entdeckt.
Es war nicht die erste derartige Kontrolle innerhalb weniger Tage. Bereits Anfang November hatte die Polizei auf der A9 gemeinsam mit Technikern zehn Autos wegen schwerwiegender technischer Mängel aus dem Verkehr gezogen.
Auch damals waren die Schäden so gravierend, dass den betroffenen Lenkern die Weiterfahrt untersagt werden musste.