i Der junge Hund lief auf die Straße, weil das Grundstück seiner Halterin offenbar nicht gut genug gesichert war. iStock / Julio Bonfante Zusammenstoß in der Steiermark Hund kracht in E-Bike – Halterin drohen Konsequenzen Ein freilaufender Hund sorgte am Mittwoch in der Steiermark für einen Unfall. Für die Tierbesitzerin kann das ernste Konsequenzen haben. Von Österreich Heute 12.11.2026, 12:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Moment der Unachtsamkeit mit schweren Folgen: Am Mittwoch, 11. November, gegen 15 Uhr war eine 63-Jährige aus dem Bezirk Liezen mit ihrem E-Bike auf der Assacherstraße in Richtung Aich unterwegs. Plötzlich büchste ein junger Mischlingshund einer 56-Jährigen aus, da das Grundstück offenbar nicht ausreichend gesichert war.

Der Hund lief daraufhin auf die Straße. Die Radfahrerin konnte einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern und stürzte.

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Arzt leistet sofort Erste Hilfe

Ein zufällig anwesender Arzt kümmerte sich noch an der Unfallstelle um die verletzte Frau. Anschließend brachte das Rote Kreuz die 63-Jährige mit Kopfverletzungen ins Diakonissenkrankenhaus Schladming, wo sie stationär aufgenommen wurde.

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Besonders folgenschwer: Die Frau hatte zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm getragen. Der Hund überstand den Zusammenstoß unverletzt.

Hund war von Grundstück entwischt

Die Hundehalterin muss nun mit einer Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung rechnen. Diese soll nach Abschluss der Ermittlungen erfolgen.