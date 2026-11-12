i Das 63 Kilogramm schwere Tier überlebte den Zusammenstoß nicht. iStock / stocknshares Seltener Wildunfall "Sensation!" – Wildschwein mit 63 Kilo kracht in Auto Ein Wildschwein lief in der Oststeiermark plötzlich vor das Auto eines Ehepaares. Selbst für erfahrene Jäger ist ein solcher Unfall eine Seltenheit. Von Österreich Heute 12.11.2026, 12:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein ungewöhnlicher Wildunfall ereignete sich in der Nacht auf Montag, 9. November, auf der B68 bei St. Margarethen an der Raab (Bezirk Weiz). Ein 69-Jähriger war mit seiner Frau im Auto unterwegs, als plötzlich ein Wildschwein auf die Fahrbahn lief.

Der Lenker leitete sofort eine Vollbremsung ein, konnte den Zusammenstoß mit dem 63 Kilogramm schweren Tier aber nicht mehr verhindern. Der Beifahrerairbag löste aus. Das Ehepaar aus der Südoststeiermark erlitt leichte Verletzungen, der Mazda wurde erheblich beschädigt. Das Wildschwein war sofort tot.

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Jäger dachte zunächst an Scherz

Für die örtliche Feuerwehr war der Einsatz alles andere als alltäglich. "Wildunfälle mit Rehen sind ja ganz normal. Aber ein Unfall mit einem Wildschwein ist doch sehr selten", erklärt Feuerwehrmann Gernot Loidl gegenüber der "Kleinen Zeitung".

Auch Revierjäger Anton Hirzer konnte es zunächst kaum glauben. Als er kurz nach Mitternacht über den Unfall informiert wurde, hielt er die Meldung für einen Scherz seiner Feuerwehrkollegen. "Dass ein Wildschwein vor ein Auto rennt, ist doch eine Sensation. Vor zwölf Jahren hatten wir bei uns zuletzt so einen Unfall."

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Wildschweine kommen nur selten auf die Straße

Laut Hirzer halten sich die scheuen Tiere in der Gegend meist entlang der Raab auf. Nach der Ernte, wenn die Felder abgeerntet sind, können sie sich allerdings auch auf Straßen verirren.

Im Bezirk Weiz wurden in diesem Jahr laut Bezirksjägermeister Josef Kleinhappl bereits 23 Wildschweine von Jägern erlegt, berichtet die "Kleine Zeitung". Der Unfall auf der B68 sei jedoch der erste ihm bekannte tödliche Verkehrsunfall mit einem Wildschwein in diesem Jahr.

Wildschweine breiten sich regional aus

Die Tiere kommen vor allem aus der Südoststeiermark und dem Bezirk Hartberg in die Region. Mittlerweile werden sie auch vermehrt rund um Birkfeld beobachtet.

Für Menschen seien Wildschweine laut Kleinhappl normalerweise keine Gefahr. Auf Wiesen und Äckern können sie allerdings erhebliche Schäden verursachen.