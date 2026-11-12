Startseite Österreich Steiermark
Das 63 Kilogramm schwere Tier überlebte den Zusammenstoß nicht.
Das 63 Kilogramm schwere Tier überlebte den Zusammenstoß nicht.
iStock / stocknshares
Seltener Wildunfall

"Sensation!" – Wildschwein mit 63 Kilo kracht in Auto

Ein Wildschwein lief in der Oststeiermark plötzlich vor das Auto eines Ehepaares. Selbst für erfahrene Jäger ist ein solcher Unfall eine Seltenheit.
Von Österreich Heute
12.11.2026, 12:27
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ein ungewöhnlicher Wildunfall ereignete sich in der Nacht auf Montag, 9. November, auf der B68 bei St. Margarethen an der Raab (Bezirk Weiz). Ein 69-Jähriger war mit seiner Frau im Auto unterwegs, als plötzlich ein Wildschwein auf die Fahrbahn lief.

Der Lenker leitete sofort eine Vollbremsung ein, konnte den Zusammenstoß mit dem 63 Kilogramm schweren Tier aber nicht mehr verhindern. Der Beifahrerairbag löste aus. Das Ehepaar aus der Südoststeiermark erlitt leichte Verletzungen, der Mazda wurde erheblich beschädigt. Das Wildschwein war sofort tot.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Jäger dachte zunächst an Scherz

Für die örtliche Feuerwehr war der Einsatz alles andere als alltäglich. "Wildunfälle mit Rehen sind ja ganz normal. Aber ein Unfall mit einem Wildschwein ist doch sehr selten", erklärt Feuerwehrmann Gernot Loidl gegenüber der "Kleinen Zeitung".

Auch Revierjäger Anton Hirzer konnte es zunächst kaum glauben. Als er kurz nach Mitternacht über den Unfall informiert wurde, hielt er die Meldung für einen Scherz seiner Feuerwehrkollegen. "Dass ein Wildschwein vor ein Auto rennt, ist doch eine Sensation. Vor zwölf Jahren hatten wir bei uns zuletzt so einen Unfall."

Wildschweine kommen nur selten auf die Straße

Laut Hirzer halten sich die scheuen Tiere in der Gegend meist entlang der Raab auf. Nach der Ernte, wenn die Felder abgeerntet sind, können sie sich allerdings auch auf Straßen verirren.

Im Bezirk Weiz wurden in diesem Jahr laut Bezirksjägermeister Josef Kleinhappl bereits 23 Wildschweine von Jägern erlegt, berichtet die "Kleine Zeitung". Der Unfall auf der B68 sei jedoch der erste ihm bekannte tödliche Verkehrsunfall mit einem Wildschwein in diesem Jahr.

Auch interessant

1 Toter bei Reisebus-Frontalcrash in der Steiermark
Riskantes Doppel-Überholmanöver endet mit Frontal-Crash
Frau (45) landet nach Crash in angrenzenden Acker

Wildschweine breiten sich regional aus

Die Tiere kommen vor allem aus der Südoststeiermark und dem Bezirk Hartberg in die Region. Mittlerweile werden sie auch vermehrt rund um Birkfeld beobachtet.

Für Menschen seien Wildschweine laut Kleinhappl normalerweise keine Gefahr. Auf Wiesen und Äckern können sie allerdings erhebliche Schäden verursachen.

red, 12.11.2026, 12:27
Mehr zum Thema
Verkehrsunfall Unfall Steiermark

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote