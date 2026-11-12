i Ein Streit um verschwundenes Bier eskalierte im Bezirk Liezen völlig. martinwimmer Dreieinhalb Jahre Haft Bier war weg– Mann wirft Kaffeemaschine auf Partnerin Ein Streit um verschwundenes Bier eskalierte im Bezirk Liezen völlig. Ein 35-Jähriger bewarf seine Partnerin mit Geschirr und einer Kaffeemaschine. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 12:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 35-jähriger Bulgare muss nach einem gewalttätigen Angriff auf seine ehemalige Lebensgefährtin für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Der Mann hatte die 51-Jährige im Bezirk Liezen mit Geschirr und einer Kaffeemaschine beworfen. Am Mittwoch stand er deshalb vor dem Landesgericht Leoben.

Fehlendes Bier löste Streit aus

Was sich in jener Septembernacht abgespielt hatte, wurde im Gerichtssaal anhand eines Videos deutlich. Die Aufnahmen zeigten, wie der 35-Jährige Teller, Gläser und eine Kaffeemaschine in Richtung des Gesichts seiner damaligen Partnerin schleuderte. Die Frau schrie und versuchte, sich vor den Gegenständen zu schützen, wie die "Kleine Zeitung" berichtet.

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Der Grund für den Ausraster: Offenbar waren Bierflaschen verschwunden. "Die Biere, die vorher da waren, waren nicht mehr da. Das hat ihn so zornig gemacht, da ist er ausgezuckt", hatte die Slowakin gegenüber der Polizei erklärt.

Richter Roman Weiß zeigte sich angesichts der Aufnahmen entsetzt: "Sind Sie vollkommen wahnsinnig? Sie holen aus und werfen mit voller Wucht in ihre Richtung. Das ist doch abartig!"

Der Angeklagte entschuldigte sich unter Tränen. "Ich wollte sie nicht verletzen, es tut mir leid. Alkohol war beteiligt", sagte er. Laut Polizei hatte er zum Tatzeitpunkt 1,6 Promille.

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Dreieinhalb Jahre Haft

Die 51-Jährige erlitt Schnittwunden an Händen und Gesicht. Schwerere Verletzungen blieben ihr erspart. Der Mann war hingegen bereits 13 Mal vorbestraft, unter anderem wegen schwerer Körperverletzung und Diebstahls mit Waffen. Zudem stand er während der Tat noch unter Bewährung.

Das Gericht verhängte schließlich dreieinhalb Jahre Haft und sprach der Frau 1.000 Euro Schmerzensgeld zu. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.