i Die Grüne Spielfläche der Privatschule soll nun Wohnungen weichen. Google Maps Privatschul-Areal Eltern wütend! Wohnbau frisst Schul-Sportplatz Große Aufregung an einer Grazer Privatschule! Ein Teil der grünen Spielfläche soll Wohnungen weichen. Eltern wollen das nicht hinnehmen. Von Österreich Heute 12.11.2026, 13:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rund 1.000 Kinder besuchen den Campus des Sacré Coeur in der Grazer Petersgasse. Doch ausgerechnet dort, wo die Schüler bisher spielen, Fußball spielen und sich austoben konnten, sollen künftig Wohnungen entstehen. Die Pläne sorgen bei Eltern und Anrainern für großen Ärger.

"Stoppt den Bauwahnsinn!", fordern betroffene Eltern. Sie befürchten, dass ihren Kindern ein wichtiger Teil des Schulgeländes verloren geht. Für Donnerstagabend wurde deshalb eine außerordentliche Generalversammlung des Elternvereins einberufen.

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Fußballplatz soll Wohnhaus weichen

Konkret geht es um rund zehn Prozent der derzeit 23.000 Quadratmeter großen Grünfläche im Innenhof. Im östlichen Teil des Areals soll ein neues Wohngebäude mit vier Geschoßen und zusätzlichen Penthauswohnungen entstehen.

"Auf dem Fußballplatz soll ein Mehrparteienhaus gebaut werden", heißt es in einer Information an die Eltern laut der "Kleinen Zeitung". Damit gehe "ein wichtiger Ort für Bewegung, Begegnung und Erholung" verloren.

Besonders bitter für die Betroffenen: Als Ende 2025 bereits zwei sechsstöckige Wohnbauten auf einem angrenzenden Grundstück vorgestellt wurden, hieß es noch, das Schulgelände bleibe unangetastet. Nun kommt ein drittes Gebäude dazu.

Bauarbeiten sollen 2028 starten

Die ersten Vorarbeiten sind für Sommer 2027 vorgesehen. Ab 2028 sollen alle drei Wohngebäude gleichzeitig errichtet werden. Geplant ist auch eine gemeinsame Tiefgarage. Die Bauzeit soll rund zwei Jahre betragen.

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Anton Süss, Geschäftsführer des Instituts Österreichischer Orden und damit Vertreter des Grundstückseigentümers, bestätigt das Vorhaben. "Ja, es wird gebaut. Und ja, wir verstehen, dass das zu Unsicherheiten und Sorgen führt."

Man stehe deshalb mit Eltern, Lehrern und der Schulleitung im Austausch. Das Bauprojekt sei aus wirtschaftlichen Gründen notwendig. "Der Zweck jetzt ist, wirtschaftliche Erträge zu erwirtschaften, um in unsere Bildungseinrichtungen in ganz Österreich weiter investieren zu können."

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Eltern wollen um Grünfläche kämpfen

Nach dem Bau sollen den Schülern noch rund 21.000 Quadratmeter Freifläche bleiben. Der Schulerhalter kündigt ein neues Gartenkonzept an, das gemeinsam mit einer Gartenarchitektin und einer pädagogischen Planungsgruppe entwickelt werden soll.

Doch das beruhigt die Eltern offenbar nicht. Sie kritisieren, dass bislang kein Budget für die Neugestaltung bekannt sei. Gleichzeitig sei die Volksschule bereits sanierungsbedürftig. Besonders stößt ihnen auf, dass die Einnahmen aus dem Wohnbau nicht ausschließlich dem Grazer Schulstandort zugutekommen sollen.

Eine Elterninitiative will deshalb gegen die Pläne vorgehen. Auch mögliche Protestmaßnahmen stehen im Raum. Ihr Ziel ist klar: Die Grünflächen für Sport, Spiel und Bewegung sollen den rund 1.000 Kindern erhalten bleiben.