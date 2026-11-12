i Die Frau warf ihrem Ex-Partner Körperverletzung vor. iStock Alkohol und Gewaltvorwürfe "Kinderschänder" – Trennungsstreit endete vor Gericht Ein heftiger Trennungsstreit, schwere Gewaltvorwürfe und eine Anzeige: Ein Mann musste sich vor Gericht verantworten. Am Ende wurde er freigesprochen. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 15:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Alkohol, Eifersucht und schwere Gewaltvorwürfe: Die Trennung eines steirischen Paares wurde zum Fall für die Justiz. Die Frau warf ihrem Ex-Partner vor, sie bei einem Trennungsstreit geschlagen und aus der Wohnung gezerrt zu haben. Deswegen musste sich der Mann nun vor dem Bezirksgericht in Voitsberg verantworten.

Das nunmehrige Ex-Paar war bereits seit sechs Jahren zusammen, dennoch lebte man in getrennten Haushalten. Es soll in der Vergangenheit immer wieder zu Streitigkeiten gekommen sein. Im Frühsommer soll die Lage dann endgültig eskaliert sein. Damals hätten die beiden eine Party besucht, wo der Beschuldigte von einem Freund auf den beruflichen Erfolg seiner Ex angesprochen wurde.

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"Kinderschänder"-Aussage

Daraufhin habe der Steirer geantwortet, dass seine ehemalige Freundin ihren Job wohl gut mache. Seine Partnerin soll ihn dann dazu aufgefordert haben, zu sagen, dass ihre Vorgängerin es nie so weit ohne den Mann geschafft hätte. Dies wollte der Angeklagte allerdings nicht sagen, weil er mit dem beruflichen Werdegang seiner Ex nicht zu tun gehabt habe, berichtet die "Kleine Zeitung".

Der Streit zwischen dem Paar gipfelte dann nach der Party in der Wohnung des Beschuldigten. Dort soll noch mehr Alkohol getrunken worden sein. Im Zuge der weiteren Auseinandersetzung wurde das Alter der Ex des Beschuldigten Thema. Sie wäre nämlich viele Jahre jünger als die Steirerin. Aus diesem Grund habe sie ihren nunmehrigen Ex-Freund als "Kinderschänder" bezeichnet.

Betrunken zur Polizei gefahren

Bei diesem Wort hatte der Mann dann offenbar genug. Er trennte sich von der Frau und warf sie aus der Wohnung. Dabei will der Beschuldigte jedoch keine Gewalt angewendet haben. Als Reaktion soll die Steirerin dann lautstark gegen die Tür des Angeklagten geschlagen und geschrien haben.

Die Frau erzählte eine andere Version der Geschehnisse. Demnach habe der Mann ihr "eine Watsche gegeben". Danach sei sie vom Sessel gefallen. Dann habe er die Betroffene an den Haaren aus der Wohnung geschleift und weiter geschlagen. Nach dem mutmaßlichen Angriff sei sie nach Hause gefahren. Die Anzeige folgte erst am nächsten Tag, als die Frau ihrer Tochter ein Haarbüschel zeigte, das der Beschuldigte ihr ausgerissen haben soll.

Diese Anzeige führte allerdings zum Führerscheinverlust der Frau. Sie fuhr nämlich mit 1,8 Promille intus zur Polizei. Seitdem habe sie keinen Alkohol mehr getrunken.

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Das Urteil

Der Anwalt des Beschuldigten wies die Vorwürfe zurück. Zudem betonte er, dass bei den Ermittlungen Fehler passiert seien. Demnach hätte die Polizei der Frau erklären müssen, dass eine Lebensgemeinschaft vorliege und sie sich deshalb der Aussage entschlagen könne. Dies sei nicht passiert somit bestünde die Gefahr einer Falschaussage.

Auch das Gericht dürfte Zweifel an der Aussage der Ex-Freundin gehabt haben. Des Weiteren wurden keine objektiven Verletzungen, die vom Beschuldigten stammen könnten, festgestellt. Das Haarbüschel hätte auch von einer Bürste stammen können. Zudem stützte auch die Aussage einer Zeugin aus der Nachbarschaft die Version des Angeklagten. Schlussendlich wurde der Steirer freigesprochen.