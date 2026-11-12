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An diesem Bahnübergang ereignete sich am Donnerstag (12.11.2026) ein tödlicher Verkehrsunfall.
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Sie starb an Ort und Stelle

Lenkerin (58) übersah Güterzug und hatte keine Chance

Am Donnerstag kollidierte eine 58-jährige Pkw-Lenkerin auf einem Bahnübergang in Schladming mit einem Zug. Die Frau starb an Ort und Stelle.
Von Michael Rauhofer-Redl
12.11.2026, 17:54
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Von einem tödlichen Unfall in Schladming (Bezirk Liezen) berichtet die Pressestelle der Landespolizeidirektion Steiermark. Wie es in der Mitteilung heißt, kam es am Dienstagvormittag zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Güterzug. Die Pkw-Lenkerin erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Gegen 10:00 Uhr war eine 58-Jährige aus dem Bezirk Liezen mit ihrem Pkw auf dem Judenauweg unterwegs und beabsichtigte den dortigen durch Lichtzeichen geregelten Bahnübergang zu überqueren. Zum selben Zeitpunkt kam ein Güterzug aus Osten.

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Frau verstarb an Unglücksstelle

Es kam zu einer Kollision, bei der die 58-Jährige tödliche Verletzungen erlitt. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

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Die Freiwillige Feuerwehr Schladming stand mit 25 Kräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz.

mrr, 12.11.2026, 17:54
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