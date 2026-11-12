Ex-Freundin entführt – nun sitzt Mann (38) in U-Haft

Dramatische Szenen am Dienstagvormittag in der Obersteiermark! Ein 38-Jähriger soll seine Ex-Freundin (37) gewaltsam aus einer Wohnung geholt, mit einem Messer bedroht und anschließend in seinem Auto verschleppt haben. Nach einer groß angelegten Fahndung konnte die Polizei den Mann festnehmen. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.
Der Vorfall ereignete sich am Dienstagvormittag in Bruck an der Mur. Die 37-Jährige hielt sich gerade in der Wohnung eines guten Freundes auf, als ihr offenbar eifersüchtiger Ex-Partner aufgetaucht sein soll.
Laut bisherigen Ermittlungen soll sich der 38-Jährige gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafft haben. Anschließend soll er die Frau in sein Auto gezerrt, sie mehrfach mit einem Klappmesser bedroht und auch geschlagen haben. Danach flüchtete der Verdächtige mit der 37-Jährigen im Wagen in Richtung Thörl. Die beiden sollen zuvor über mehrere Jahre eine On-off-Beziehung geführt haben.
Die Polizei leitete sofort eine groß angelegte Fahndung ein. Neben zahlreichen Polizeistreifen beteiligten sich auch Spezialeinheiten, darunter das Einsatzkommando Cobra, sowie ein Polizeihubschrauber an der Suche.
Schließlich gelang es Beamten aus Kapfenberg, das Fluchtfahrzeug im Bereich der Fölzklamm zwischen Thörl und Aflenz aufzuspüren. Der 38-Jährige wurde noch vor Ort festgenommen. Seine verletzte Ex-Freundin wurde ins LKH Hochsteiermark gebracht.
Am Donnerstagvormittag wurde über den 38-Jährigen nach einer richterlichen Einvernahme Untersuchungshaft verhängt. Laut Staatsanwaltschaft Leoben bestehen Verdunkelungsgefahr sowie Tatbegehungs- und Tatausführungsgefahr.
Gegen den Mann wird unter anderem wegen des Verdachts der Freiheitsentziehung, Körperverletzung, gefährlichen Drohung und schweren Nötigung ermittelt. Wie die Staatsanwaltschaft bestätigte, ist der Beschuldigte den Ermittlern bereits einschlägig bekannt. Im Falle einer Anklage und Verurteilung drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft, wie die "Kleine Zeitung" berichtet. Es gilt die Unschuldsvermutung.