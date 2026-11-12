i Am Straflandesgericht Graz musste sich ein 47-Jähriger wegen eines Vorfalls an einer Bushaltestelle verantworten. Getty Images Landet vor Gericht Mann soll öffentlich masturbiert haben: "Nur uriniert" Ein 47-Jähriger soll sich an einer Grazer Bushaltestelle selbst befriedigt haben. Am Ende kam er ohne Verurteilung davon. Von Österreich Heute 12.11.2026, 22:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Vorfall an einer Bushaltestelle in der Grazer Innenstadt beschäftigte am Donnerstag das Straflandesgericht Graz. Ein 47-jähriger Kroate musste sich wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung und öffentlicher geschlechtlicher Handlungen sowie versuchter Nötigung verantworten.

Laut Anklage soll der Mann Ende August an der Haltestelle masturbiert haben. Als ein Passant ihn darauf ansprach und mit seinem Handy filmen wollte, soll der Beschuldigte den Zeugen am Arm gepackt haben, um ihm das Telefon aus der Hand zu schlagen. Der Passant stieß den Mann daraufhin weg. Dieser fiel zu Boden.

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"Ich habe nur uriniert"

Vor der Richterin erklärte sich der Angeklagte zunächst nur teilweise schuldig. Er habe zwar in der Öffentlichkeit uriniert, die übrigen Vorwürfe bestritt er jedoch. "Was der Zeuge gesehen hat, weiß ich nicht, ich war unter Alkoholeinfluss", erklärte der 47-Jährige, wie die "Kleine Zeitung" berichtet. Zum Zeitpunkt des Vorfalls hatte er laut Bericht 1,35 Promille Alkohol im Blut.

An die Auseinandersetzung mit dem Passanten konnte er sich erinnern. Er habe den Mann gestoßen, sei selbst zurückgestoßen worden und gestürzt.

Die Richterin brachte daraufhin eine Diversion ins Spiel. Damit könnte das Verfahren bei entsprechender Verantwortungsübernahme ohne strafrechtliche Verurteilung beendet werden. Doch der Beschuldigte reagierte skeptisch: "Soll ich zugeben, dass ich ein Sexualstraftäter bin?"

Zeugen bringen Mann zum Umdenken

Daraufhin begann das Beweisverfahren. Ein Zeuge schilderte, wie er den Mann an der Haltestelle zur Rede gestellt hatte. "Was machst du? Das geht nicht, hier könnten auch Kinder sein", habe er zu ihm gesagt.

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Nach der ersten Zeugenaussage wollte der Beschuldigte doch wieder über eine Diversion sprechen. Allerdings betonte er weiterhin, sich nicht schuldig zu fühlen. "Ich habe ja nur uriniert", beharrte er. Für die Richterin reichte das nicht aus, um das Verfahren auf diesem Weg zu beenden, berichtet die "Kleine Zeitung".

1.950 Euro statt Verurteilung

Erst nach einer weiteren Zeugenaussage änderte der Mann seine Haltung. Er blieb zwar dabei, keine bewusste sexuelle Handlung vorgenommen zu haben. Allerdings räumte er ein, dass im Alkoholrausch möglicherweise mehr passiert sein könnte, als er selbst wahrgenommen hatte. "Wenn es passiert ist, tut es mir leid und ich schäme mich sehr, dass ich hier sein und darüber reden muss", erklärte der 47-Jährige.

Diese Verantwortungsübernahme genügte schließlich für eine Diversion. Auch die Staatsanwaltschaft stimmte zu. Der Mann muss nun insgesamt 1.950 Euro inklusive Pauschalkosten bezahlen. Eine strafrechtliche Verurteilung bleibt ihm damit erspart.