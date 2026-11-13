Startseite Österreich Steiermark
Der Rettungswagen war mit Blaulicht und Folgetonhorn auf einer Einsatzfahrt unterwegs.
Der Rettungswagen war mit Blaulicht und Folgetonhorn auf einer Einsatzfahrt unterwegs.
iStock / Spitzt-Foto
Radfahrerin fuhr über Kreuzung

Rettung mit Blaulicht unterwegs – plötzlich kracht es

In Leitring kollidierte eine 53-jährige Radfahrerin mit einem Rettungswagen auf Einsatzfahrt. Die Frau wurde schwer verletzt.
Von Österreich Heute
13.11.2026, 09:36
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag in Leitring im Bezirk Leibnitz (Steiermark) ereignet. Gegen 15.30 Uhr kollidierte eine 53-jährige Radfahrerin mit einem Rettungswagen, der gerade auf einer Einsatzfahrt unterwegs war.

Der Rettungswagen fuhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn auf der Friedhofstraße in Richtung Osten. Gleichzeitig wollte die Radfahrerin im Kreuzungsbereich die Straße überqueren.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Stopptafel offenbar missachtet

Nach ersten Erkenntnissen dürfte die 53-Jährige eine Stopptafel übersehen beziehungsweise missachtet haben. Der Lenker des Rettungswagens versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Die Frau erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Sie war nach ersten Angaben ohne Fahrradhelm unterwegs.

Verletzte in Grazer Klinik gebracht

Die Besatzung des Rettungswagens übernahm gemeinsam mit weiteren angeforderten Einsatzkräften die Erstversorgung der Verletzten. Anschließend wurde die 53-Jährige zunächst ins LKH Südweststeiermark am Standort Wagna gebracht. Von dort erfolgte die weitere Überstellung in die Universitätsklinik Graz.

Auch interessant

Radfahrer (27) bei Zusammenstoß mit Auto verletzt
Radlerin verletzt – Polizei bittet jetzt um Hinweise
Bub (6) stürzt mit Rad vor Traktor – Mann fuhr weiter

Die Besatzung des Rettungswagens blieb körperlich unverletzt. Nach dem Unfall wurde sie vom Kriseninterventionsteam betreut.

red, 13.11.2026, 09:36
Mehr zum Thema
Verkehrsunfall Rettungseinsatz Fahrrad Radfahren

Weiterlesen

Weitere Storys
Verkehr Unfall
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote