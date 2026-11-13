i Der Rettungswagen war mit Blaulicht und Folgetonhorn auf einer Einsatzfahrt unterwegs. iStock / Spitzt-Foto Radfahrerin fuhr über Kreuzung Rettung mit Blaulicht unterwegs – plötzlich kracht es In Leitring kollidierte eine 53-jährige Radfahrerin mit einem Rettungswagen auf Einsatzfahrt. Die Frau wurde schwer verletzt. Von Österreich Heute 13.11.2026, 09:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag in Leitring im Bezirk Leibnitz (Steiermark) ereignet. Gegen 15.30 Uhr kollidierte eine 53-jährige Radfahrerin mit einem Rettungswagen, der gerade auf einer Einsatzfahrt unterwegs war.

Der Rettungswagen fuhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn auf der Friedhofstraße in Richtung Osten. Gleichzeitig wollte die Radfahrerin im Kreuzungsbereich die Straße überqueren.

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Stopptafel offenbar missachtet

Nach ersten Erkenntnissen dürfte die 53-Jährige eine Stopptafel übersehen beziehungsweise missachtet haben. Der Lenker des Rettungswagens versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Die Frau erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Sie war nach ersten Angaben ohne Fahrradhelm unterwegs.

Verletzte in Grazer Klinik gebracht

Die Besatzung des Rettungswagens übernahm gemeinsam mit weiteren angeforderten Einsatzkräften die Erstversorgung der Verletzten. Anschließend wurde die 53-Jährige zunächst ins LKH Südweststeiermark am Standort Wagna gebracht. Von dort erfolgte die weitere Überstellung in die Universitätsklinik Graz.

Die Besatzung des Rettungswagens blieb körperlich unverletzt. Nach dem Unfall wurde sie vom Kriseninterventionsteam betreut.