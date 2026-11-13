i Der Gaming-Partner des Angeklagten beging später einen Amoklauf. Denise Auer / HEUTE "Fühle mich schuldig" Freund des Grazer Amokläufers wegen NS-Chats verurteilt Ein 22-jähriger Freund des Grazer Amokläufers wurde wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 07:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Grazer Straflandesgericht ist ein 22-Jähriger wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung verurteilt worden. Der bislang unbescholtene Mann hatte über mehrere Jahre hinweg NS-Inhalte in einer privaten Chatgruppe verbreitet. Zu den Mitgliedern der Gruppe gehörte auch der spätere Amokläufer von Graz.

Der Angeklagte kannte den Attentäter, der im Juni 2025 am BORG Dreierschützengasse zehn Menschen und anschließend sich selbst tötete, bereits seit der Volksschule. Später verlagerte sich die Freundschaft vor allem auf gemeinsame Computerspiele, berichtet die "Kleine Zeitung".

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"Ich fühle mich schuldig"

Vor Gericht erklärte der 22-Jährige: "Ich fühle mich schuldig." Die Verbreitung der NS-Inhalte habe harmlos begonnen und sich über die Jahre gesteigert. Der Richter zeigte wenig Verständnis für diese Erklärung. "Bei Ihnen war das kein einmaliger Ausbruch, es ging regelmäßig über mehrere Jahre so dahin. Da muss es schon eine gewisse Grundgesinnung geben", hielt er dem Angeklagten vor.

Laut Staatsanwaltschaft hatte der Mann unter anderem Hitler-Bilder, Hakenkreuze und weitere nationalsozialistische Inhalte verschickt.

Kein Zusammenhang mit Amoklauf

Im Prozess wurde auch die Verbindung zum Grazer Amokläufer thematisiert. Laut Verteidigung hatte sich der 22-Jährige nach Bekanntwerden der Tat freiwillig bei der Polizei gemeldet. Die Ermittler stellten keinen Zusammenhang zwischen dem Angeklagten und dem Amoklauf fest.

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Der Mann erklärte, es habe für ihn "keine Anzeichen und keine Ankündigungen" für die spätere Gewalttat gegeben. Nach dem Amoklauf habe er sein Verhalten geändert und insbesondere mit Ego-Shootern aufgehört.

Die Geschworenen sprachen den 22-Jährigen schließlich wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung schuldig. Das Gericht verhängte eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten, die bedingt nachgesehen wurde. Zusätzlich wurde Bewährungshilfe angeordnet. Der Verurteilte muss außerdem einen pädagogischen Rundgang durch die KZ-Gedenkstätte Mauthausen absolvieren.