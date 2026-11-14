i Bisherige Suchaktionen verliefen erfolglos. iStock Suche läuft Wo ist Martin D. (39)? Steirer seit Tagen verschwunden Seit 8. November fehlt von Martin D. (39) jede Spur. Polizei, Feuerwehr und Suchhunde durchkämmten bereits Wälder und Gewässer Von Newsdesk Heute 14.11.2026, 07:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wo ist Martin D. (39)? Bereits seit dem 8. November fehlt von dem Mann aus Grambach jede Spur. Zuletzt hätten Freunde den 39-Jährigen am Sonntag beim Busbahnhof in Fernitz gesehen. Inzwischen suchen sowohl die Polizei als auch der Verein "Rettungshunde Graz" nach dem Steirer.

So kamen bei einer Suchaktion am Dienstag spezielle Mantrailinghunde zum Einsatz. Sie nahmen die Spur am Bahnhof auf, jedoch musste die Suche dann aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse in den Nachstunden abgebrochen werden, berichtet die "Kleine Zeitung" unter Berufung auf den Verein.

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Waldstück durchsucht

Auch die Suche am darauffolgenden Tag blieb erfolglos. Erst am Donnerstag konnten die Hunde den Geruch des Mannes zu einem Ort verfolgen, an dem auch sein Handy zuletzt eingeloggt war. Das Waldstück wurde von Polizei und Feuerwehr abgesucht. Auch Boote kamen auf dem Wasser zum Einsatz. Des Weiteren hielt man auch auf einer im Fluss befindlichen Insel Nachschau.

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Neben den Einsatzkräften hatten sich auch Freunde des 39-Jährigen an der Suche beteiligt, trotzdem blieb der Vermisste verschwunden. Eine weitere Suchhundestaffel rückte dann am Freitag aus. Laut dem Verein wolle man nicht aufgeben.

So wird Martin D. beschrieben

Auch auf "Österreich findet euch" wird nach Martin D. gesucht. An die private Organisation können sich Angehörige einer vermissten Person melden. Bei konkreten Hinweisen solle man sich an die Polizei wenden.

Der 39-Jährige wird als 1,70 bis 1,75 Meter groß beschrieben. Er habe dunkelbraune Haare und einen Vollbart. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens habe Martin D. eine schwarz-grüne Jacke und schwarze Sneaker getragen. Zudem habe er einen blauen Rucksack dabeigehabt.