i Bei der Holding Graz stehen Vorwürfe sexueller Belästigung gegen einen Betriebsrat im Raum. Google Street View Rechtlich komplizierter Fall Nach Belästigungsvorwurf – Betriebsrat weiter aktiv Ein Mitarbeiter der Holding Graz soll eine Kollegin belästigt haben. Er wurde vom Dienst freigestellt – als Betriebsrat darf er aber noch tätig sein. Von Österreich Heute 13.11.2026, 19:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der Holding Graz sorgt ein Fall mutmaßlicher sexueller Belästigung für Aufregung. Einem Betriebsrat wird vorgeworfen, bei einer Firmenveranstaltung im Oktober eine Kollegin mehrfach sexuell belästigt zu haben. Die Vorfälle sollen sich vor Zeugen ereignet haben.

Der Fall wurde angezeigt. Die Holding reagierte und stellte den betroffenen Mitarbeiter vom Dienst frei. Doch damit ist die Angelegenheit nicht erledigt.

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Dienstfreigestellt – aber weiterhin Betriebsrat

Denn obwohl der Mann derzeit nicht arbeiten darf, kann er seine Funktion als Betriebsrat weiterhin ausüben, berichtet die "Kleine Zeitung". Das sorge innerhalb des Unternehmens für eine schwierige Situation.

Normalerweise dürfte der Mitarbeiter aufgrund seiner Dienstfreistellung die Gebäude der Holding nicht betreten. In seiner Funktion als Betriebsrat soll er aber weiterhin persönlich vor Ort sein. "Das ist für die Kolleginnen und Kollegen natürlich schwierig", wird eine Person aus dem Umfeld des Unternehmens zitiert.

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Disziplinarverfahren läuft bei Stadt Graz

Auch rechtlich ist der Fall kompliziert. Der Beschuldigte war ursprünglich direkt bei der Stadt Graz beschäftigt und wurde der Holding lediglich dienstzugewiesen. Deshalb läuft das Disziplinarverfahren nicht bei der Holding, sondern beim Magistrat der Stadt Graz.

Die Holding selbst betont, die Vorwürfe ernst zu nehmen. "Wir nehmen die erhobenen Vorwürfe sehr ernst und haben umgehend Schritte eingeleitet, um den Vorfall lückenlos aufzuklären", heißt es seitens des Unternehmens. Weitere Details könne man aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht bekannt geben.

Betriebsrat will Aufklärung

Auch die Betriebsratsvertretung äußerte sich zu den Vorwürfen. Belegschaftsvertreter Wolfgang Rucker erklärt, dass der Mann seine Funktion weiterhin ausüben dürfe. "Das Arbeitsrecht regelt klar, dass er weiterhin als Betriebsrat aktiv sein kann", sagt er zur "Kleinen Zeitung". "Da haben wir gar keine Handhabe."

Gleichzeitig betont er, dass auch der Betriebsrat an einer vollständigen Aufklärung interessiert sei. Der Fall werde wie jeder andere behandelt. Ob und welche Konsequenzen das laufende Verfahren für den Beschuldigten haben wird, ist derzeit offen. Es gilt die Unschuldsvermutung.