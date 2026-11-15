Auto überschlägt sich – Alko-Lenker schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall am Samstagabend im Bezirk Deutschlandsberg in der Steiermark: Ein 66-jähriger Autofahrer verlor auf der B76 die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Straße ab und überschlug sich.
Der Mann war gegen 19.15 Uhr von Stainz in Richtung Deutschlandsberg unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam. Sein Pkw landete im Straßengraben und überschlug sich. Der 66-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen.
Bei dem Lenker wurde eine leichte Alkoholisierung festgestellt. Einsatzkräfte des Roten Kreuzes versorgten den Verletzten und brachten ihn anschließend ins Krankenhaus.
Während der Bergungsarbeiten musste die B76 vollständig gesperrt werden. Die Feuerwehren Deutschlandsberg und Schamberg rückten mit insgesamt 28 Einsatzkräften aus.