i Ein 66-jähriger Autofahrer kam am Samstag in Deutschlandsberg von der B76 ab und überschlug sich. istock Straße komplett gesperrt Auto überschlägt sich – Alko-Lenker schwer verletzt Ein 66-jähriger Autofahrer kam am Samstag in Deutschlandsberg von der B76 ab und überschlug sich. Der alkoholisierte Lenker wurde schwer verletzt. Von Newsdesk Heute 15.11.2026, 07:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwerer Verkehrsunfall am Samstagabend im Bezirk Deutschlandsberg in der Steiermark: Ein 66-jähriger Autofahrer verlor auf der B76 die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Straße ab und überschlug sich.

Der Mann war gegen 19.15 Uhr von Stainz in Richtung Deutschlandsberg unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam. Sein Pkw landete im Straßengraben und überschlug sich. Der 66-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen.

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B76 komplett gesperrt

Bei dem Lenker wurde eine leichte Alkoholisierung festgestellt. Einsatzkräfte des Roten Kreuzes versorgten den Verletzten und brachten ihn anschließend ins Krankenhaus.

Während der Bergungsarbeiten musste die B76 vollständig gesperrt werden. Die Feuerwehren Deutschlandsberg und Schamberg rückten mit insgesamt 28 Einsatzkräften aus.