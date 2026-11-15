Startseite Österreich Steiermark
Das Urteil ist gesprochen.
Das Urteil ist gesprochen.
Getty Images (Symbolbild)
Pikante Causa

Nacktfotos an Ehemann geschickt – Liebhaber vor Gericht

Pikanter Prozess in der Steiermark: Ein Mann ließ eine heimliche Affäre auffliegen und verschickte Nacktfotos seiner Geliebten an deren Ehemann.
Von
15.11.2026, 17:41
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Liebe macht bekanntlich blind, aber rasende Eifersucht endet selten gut: Weil er pikante Nacktfotos seiner verheirateten Geliebten an deren Ehemann verschickt hatte, musste sich ein arbeitsloser Steirer jetzt vor dem Bezirksgericht Voitsberg (Stmk.) verantworten – wegen des Vergehens der unbefugten Bildaufnahme.

"Zu viel Porno" – Ex wegen OnlyFans in Wien vor Gericht

Als die Richterin wissen wollte, warum er die Nacktfotos überhaupt an den gehörnten Ehemann geschickt hatte, antwortete der Steirer laut "Kleiner Zeitung" lapidar: "Wieso nicht?" Die pikanten Bilder hatte der Angeklagte zuvor heimlich vom Handy seiner Geliebten abfotografiert. Vor Gericht wollte er davon zunächst nichts wissen, verstrickte sich aber immer in Widersprüche.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Auch die Ex-Geliebte musste als Zeugin aussagen. Sie habe Fotos teilweise auch auf einem privaten Online-Account veröffentlicht, was sie inzwischen bitter bereue. Immerhin: Ihre Ehe hielt dem Seitensprung stand. Denn ihr Göttergatte sitzt derzeit wegen einer anderen Straftat selbst im Gefängnis – und vom Prozess wisse er nichts. Für den Liebhaber setzte es schließlich eine Geldstrafe von 720 Euro, ersatzweise 60 Tage Haft.

, 15.11.2026, 17:41
Mehr zum Thema
Affäre Ehe Anklage Nacktheit

Weiterlesen

Weitere Storys
Klage Gericht Skandal
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote