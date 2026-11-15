Nacktfotos an Ehemann geschickt – Liebhaber vor Gericht

Liebe macht bekanntlich blind, aber rasende Eifersucht endet selten gut: Weil er pikante Nacktfotos seiner verheirateten Geliebten an deren Ehemann verschickt hatte, musste sich ein arbeitsloser Steirer jetzt vor dem Bezirksgericht Voitsberg (Stmk.) verantworten – wegen des Vergehens der unbefugten Bildaufnahme.
Als die Richterin wissen wollte, warum er die Nacktfotos überhaupt an den gehörnten Ehemann geschickt hatte, antwortete der Steirer laut "Kleiner Zeitung" lapidar: "Wieso nicht?" Die pikanten Bilder hatte der Angeklagte zuvor heimlich vom Handy seiner Geliebten abfotografiert. Vor Gericht wollte er davon zunächst nichts wissen, verstrickte sich aber immer in Widersprüche.
Auch die Ex-Geliebte musste als Zeugin aussagen. Sie habe Fotos teilweise auch auf einem privaten Online-Account veröffentlicht, was sie inzwischen bitter bereue. Immerhin: Ihre Ehe hielt dem Seitensprung stand. Denn ihr Göttergatte sitzt derzeit wegen einer anderen Straftat selbst im Gefängnis – und vom Prozess wisse er nichts. Für den Liebhaber setzte es schließlich eine Geldstrafe von 720 Euro, ersatzweise 60 Tage Haft.