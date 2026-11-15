i Das Urteil ist gesprochen. Getty Images (Symbolbild) Pikante Causa Nacktfotos an Ehemann geschickt – Liebhaber vor Gericht Pikanter Prozess in der Steiermark: Ein Mann ließ eine heimliche Affäre auffliegen und verschickte Nacktfotos seiner Geliebten an deren Ehemann. Von 15.11.2026, 17:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Liebe macht bekanntlich blind, aber rasende Eifersucht endet selten gut: Weil er pikante Nacktfotos seiner verheirateten Geliebten an deren Ehemann verschickt hatte, musste sich ein arbeitsloser Steirer jetzt vor dem Bezirksgericht Voitsberg (Stmk.) verantworten – wegen des Vergehens der unbefugten Bildaufnahme.

Als die Richterin wissen wollte, warum er die Nacktfotos überhaupt an den gehörnten Ehemann geschickt hatte, antwortete der Steirer laut "Kleiner Zeitung" lapidar: "Wieso nicht?" Die pikanten Bilder hatte der Angeklagte zuvor heimlich vom Handy seiner Geliebten abfotografiert. Vor Gericht wollte er davon zunächst nichts wissen, verstrickte sich aber immer in Widersprüche.

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Auch die Ex-Geliebte musste als Zeugin aussagen. Sie habe Fotos teilweise auch auf einem privaten Online-Account veröffentlicht, was sie inzwischen bitter bereue. Immerhin: Ihre Ehe hielt dem Seitensprung stand. Denn ihr Göttergatte sitzt derzeit wegen einer anderen Straftat selbst im Gefängnis – und vom Prozess wisse er nichts. Für den Liebhaber setzte es schließlich eine Geldstrafe von 720 Euro, ersatzweise 60 Tage Haft.