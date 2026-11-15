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Ein 19-Jähriger wurde vor einem Lokal in Graz brutal attackiert und schwer verletzt. Nun wurden zwei Verdächtige festgenommen.
Ein 19-Jähriger wurde vor einem Lokal in Graz brutal attackiert und schwer verletzt. Nun wurden zwei Verdächtige festgenommen.
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Opfer lag auf Intensivstation

19-Jähriger vor Lokal brutal attackiert – Täter gefasst

Ein 19-Jähriger wurde vor einem Lokal in Graz brutal attackiert und schwer verletzt. Nun wurden zwei Verdächtige festgenommen.
Von Newsdesk Heute
15.11.2026, 14:07
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Nach einer brutalen Attacke vor einem Lokal in Graz konnten nun zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Die beiden jungen Männer sollen einen 19-Jährigen schwer verletzt haben.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf den 6. September im Grazer Bezirk St. Peter. Vor einem Lokal gerieten drei junge Männer aneinander. Dabei sollen zwei der Beteiligten auf einen 19-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben.

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Das Opfer erlitt schwere Verletzungen und musste intensivmedizinisch behandelt werden. Den beiden Angreifern gelang zunächst die Flucht.

Polizei schnappt zwei Verdächtige

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red, 15.11.2026, 14:07
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