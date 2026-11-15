i Ein 19-Jähriger wurde vor einem Lokal in Graz brutal attackiert und schwer verletzt. Nun wurden zwei Verdächtige festgenommen. istock Opfer lag auf Intensivstation 19-Jähriger vor Lokal brutal attackiert – Täter gefasst Ein 19-Jähriger wurde vor einem Lokal in Graz brutal attackiert und schwer verletzt. Nun wurden zwei Verdächtige festgenommen. Von Newsdesk Heute 15.11.2026, 14:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach einer brutalen Attacke vor einem Lokal in Graz konnten nun zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Die beiden jungen Männer sollen einen 19-Jährigen schwer verletzt haben.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf den 6. September im Grazer Bezirk St. Peter. Vor einem Lokal gerieten drei junge Männer aneinander. Dabei sollen zwei der Beteiligten auf einen 19-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben.

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Das Opfer erlitt schwere Verletzungen und musste intensivmedizinisch behandelt werden. Den beiden Angreifern gelang zunächst die Flucht.

Polizei schnappt zwei Verdächtige

Nach umfangreichen Ermittlungen des Kriminalreferats des Stadtpolizeikommandos Graz konnten die mutmaßlichen Täter schließlich ausgeforscht werden. Bei den Verdächtigen handelt es sich um zwei junge Männer im Alter von 18 und 20 Jahren. Beide wurden festgenommen.