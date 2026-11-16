i Die Polizei konnte den Verdächtigen nach kurzer Fahndung anhalten – er bestreitet die Vorwürfe. iStock Brutale Szenen nach Crash Nach Auffahrunfall wird Mann (20) brutal attackiert Nach einem Auffahrunfall in Gralla (Steiermark) soll ein 38-Jähriger einen jungen Lenker schwer verletzt und dessen Beifahrerin gefährdet haben. Von Michael Rauhofer-Redl 16.11.2026, 14:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Auffahrunfall ist am Sonntagabend in Gralla im Bezirk Leibnitz völlig eskaliert, das berichtet die steirische Polizei am Montag in einer Aussendung. Gegen 20 Uhr krachten zwei Autos zusammen. Was danach passierte, endete für einen 20-Jährigen mit schweren Verletzungen.

Nach dem Unfall gerieten die beiden Lenker (20 und 38) aneinander. Der ältere Mann soll seinen Unfallgegner mit voller Wucht zu Boden gestoßen, ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen, auf ihn eingetreten und ihn sogar gewürgt haben.

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Frau rettete sich von Motorhaube

Doch damit nicht genug: Anschließend soll sich der 38-Jährige wieder ans Steuer gesetzt haben und mit seinem Auto auf die 21-jährige Beifahrerin des Verletzten zugefahren sein. Die junge Frau musste sich auf der Motorhaube festhalten, während der Mann weiterfuhr.

Erst durch ein seitliches Abrollen konnte sie sich retten. Die 21-Jährige blieb unverletzt. Der Verdächtige flüchtete daraufhin mit seinem Wagen.

Polizei nahm Verdächtigen fest

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und konnte den 38-Jährigen wenig später stoppen und festnehmen. Bei seiner Einvernahme bestritt der Mann die Vorwürfe.