i Kupfer im Wert von mehr als 22.000 Euro soll ein 36-Jähriger gestohlen haben. Nach einer Flucht mit dem Auto wurde er festgenommen. iStock / Getty Images / FabrikaCr Auf frischer Tat ertappt Ex-Mitarbeiter stiehlt aus Firma Kupfer um 22.000 Euro Mindestens fünfmal soll ein Ex-Mitarbeiter Kupfer aus seinem früheren Betrieb gestohlen haben. In Hatzendorf klickten die Handschellen. Von Newsdesk Heute 16.11.2026, 17:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein ehemaliger Mitarbeiter soll mehrfach auf das Firmengelände seines früheren Arbeitgebers in Fürstenfeld eingebrochen sein. Der 36-Jährige steht im Verdacht, dabei Kupfer im Wert von mehr als 22.000 Euro gestohlen zu haben. In der Nacht auf Sonntag wurde er nach einer kurzen Verfolgung festgenommen.

Zwischen Ende September und Mitte November soll der Mann aus Ungarn mindestens fünfmal auf das Gelände gelangt sein. Dafür überstieg er laut Polizei einen rund zwei Meter hohen Zaun und verschaffte sich über eine unversperrte Fluchttür Zutritt zu Produktions- und Lagerhallen. Dort soll er gezielt Kupferröhrchen gestohlen haben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Für den Abtransport verwendete er firmeneigene Transportwagen. Anschließend lud er das Kupfer in seinen Pkw. Nach eigenen Angaben verkaufte er die Beute in Ungarn an einen ihm nicht näher bekannten Mann.

Die Bilder des Tages i ?

Bei weiterem Diebstahl erwischt

Nachdem das Unternehmen die wiederholten Diebstähle bemerkt hatte, leitete es interne Nachforschungen ein. Ein Hinweis daraus führte in der Nacht auf Sonntag zur Entdeckung des Verdächtigen auf frischer Tat. Der 36-Jährige flüchtete zunächst mit seinem Auto, wurde aber gegen 3 Uhr im Bereich Hatzendorf von Polizisten aus Fürstenfeld angehalten und festgenommen.

Der Mann, der bereits wegen ähnlicher Delikte polizeilich bekannt ist, zeigte sich geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde er in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Die Ermittlungen zu den einzelnen Diebstählen laufen weiter.