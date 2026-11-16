i Blitzeis dürfte auf der B 320 bei Stainach-Pürgg einen Unfall mit vier Fahrzeugen ausgelöst haben. Drei Menschen wurden verletzt. Google Street View 1,5 Stunden Sperre Blitzeis löst Unfall mit 4 Autos und 3 Verletzten aus Vier Autos waren Montagfrüh in einen Unfall auf der B 320 verwickelt. Die Straße musste rund eineinhalb Stunden gesperrt werden. Von Newsdesk Heute 16.11.2026, 17:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Blitzeis dürfte Montagfrüh auf der B 320 bei Stainach-Pürgg einen Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen ausgelöst haben.

Drei Menschen wurden leicht verletzt, die Straße war rund eineinhalb Stunden gesperrt.

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Gegen 7.30 Uhr geriet ein 40-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Deutschlandsberg in Trautenfels in Fahrtrichtung Gröbming vermutlich wegen der vereisten Fahrbahn ins Schleudern.

Sein Wagen kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Auto einer 36-Jährigen aus dem Bezirk Liezen.

Drei Lenker im Spital

Ein weiterer Pkw-Lenker, ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und touchierte das Fahrzeug der Frau.

Die Bilder des Tages i ?

Ein 54-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Leibnitz prallte mit seinem Wagen gegen einen Straßenleitpflock.

Der 40-Jährige blieb unverletzt. Die drei anderen Lenker erlitten leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus Rottenmann gebracht.

Die Feuerwehr Unterburg stand mit sieben Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen im Einsatz.