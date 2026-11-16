Blitzeis löst Unfall mit 4 Autos und 3 Verletzten aus

Blitzeis dürfte Montagfrüh auf der B 320 bei Stainach-Pürgg einen Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen ausgelöst haben.
Drei Menschen wurden leicht verletzt, die Straße war rund eineinhalb Stunden gesperrt.
Gegen 7.30 Uhr geriet ein 40-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Deutschlandsberg in Trautenfels in Fahrtrichtung Gröbming vermutlich wegen der vereisten Fahrbahn ins Schleudern.
Sein Wagen kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Auto einer 36-Jährigen aus dem Bezirk Liezen.
Ein weiterer Pkw-Lenker, ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und touchierte das Fahrzeug der Frau.
Ein 54-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Leibnitz prallte mit seinem Wagen gegen einen Straßenleitpflock.
Der 40-Jährige blieb unverletzt. Die drei anderen Lenker erlitten leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus Rottenmann gebracht.
Die Feuerwehr Unterburg stand mit sieben Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen im Einsatz.