i Anthropic-CEO Dario Amodei führt den KI-Megakonzern an die Börse. REUTERS/Bhawika Chhabra Anthropic-Börsengang Donnerstag wird es ernst – Tech-Riese geht an Nasdaq Einer der größten Tech-Börsengänge aller Zeiten steht bevor! Am Donnerstag startet die KI-Schmiede Anthropic unter dem Kürzel "ANT" an der Nasdaq. Von Rene Findenig 17.11.2026, 16:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

An der Wall Street herrscht absolute Ausnahmezustand-Stimmung: Das US-KI-Unternehmen Anthropic – weltweit gefeiert als schärfster Rivale von ChatGPT – steht unmittelbar vor einem der größten und spektakulärsten Börsengänge der Tech-Geschichte.

Wenn am Mittwoch (18. November) der finale Ausgabepreis fixiert wird und am Donnerstag (19. November) unter dem Tickersymbol "ANT" offiziell der Handel an der US-Techbörse Nasdaq beginnt, blickt die gesamte Finanzwelt nach New York.

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Anthropic, das vor allem durch seinen hochentwickelten KI-Assistenten Claude bekannt wurde, plant im Zuge dieses sogenannten Initial Public Offerings (IPO) frisches Kapital in astronomischer Höhe einzusammeln. Die Rede ist von einem Emissionsvolumen von bis zu 64 Milliarden US-Dollar.

Die Nachfrage unter institutionellen Großinvestoren ist schlicht gigantisch; das Orderbuch gilt bereits als massiv überzeichnet. Als sogenannte Anker-Investoren treten Tech-Schwergewichte und Chip-Giganten wie Nvidia, Amazon und Google auf, die ihre strategischen Partnerschaften im KI-Sektor damit zementieren wollen.

"Künstliche Intelligenz könnte die Menschheit auslöschen" i ?

Zwischen Euphorie und harten Kosten-Realitäten

An den Börsen spaltet der Mega-Gang naturgemäß die Gemüter. Auf der einen Seite stehen unerschütterliche KI-Optimisten, die Anthropic als unverzichtbaren Infrastrukturpionier der nächsten Dekade feiern. Auf der anderen Seite warnen erfahrene Analysten vor extrem überzogenen Erwartungen.

Der Betrieb und das Training modernster Sprachmodelle verschlingen gigantische Summen an Rechenleistung und Strom – die laufenden Kosten für Rechenzentren sind astronomisch. Skeptiker stellen daher die berechtigte Frage, wann und ob diese milliardenschweren Vorschusslorbeeren jemals in entsprechende operative Gewinne umgemünzt werden können.

Spätestens zum Börsenschluss am Donnerstagabend wird sich zeigen, wie hoch die Wall Street den neuen KI-Champion tatsächlich bewertet.