i Wo geraucht wird, da fallen Stummel – und werden leider allzu oft liegengelassen. Ginkgofoto Wiener ist fassungslos 100.000! "Eine Zahl, die ich nie erreichen wollte" Mehr als 100.000 Tschickstummel hat Christian Kantner bereits von Wiens Straßen geklaubt. Jetzt fordert der Umweltschützer politische Konsequenzen. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 17:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine unglaubliche Zahl, die eigentlich niemand erreichen möchte: Der Wiener Umweltwissenschaftler Christian Kantner (43) hat inzwischen mehr als 100.000 achtlos weggeworfene Zigarettenstummel von Straßen und Grünflächen entfernt.

Erst vor wenigen Tagen knackte er gemeinsam mit seiner Tochter die sechsstellige Marke. Inzwischen ist die Bilanz sogar auf rund 100.450 Tschick angewachsen.

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"100.000 Zigarettenstummel. Eine Zahl, die ich eigentlich nie erreichen wollte", schreibt Kantner auf Facebook. Bei seiner 262. Sammelaktion in Kagran fand er gemeinsam mit seiner Tochter innerhalb von nur neun Minuten weitere 88 Tschickstummel. Damit war die historische Marke erreicht.

450 Tschick in nur 45 Minuten

Doch lange blieb es nicht bei den 100.000. Bei einem weiteren Rundgang sammelte der Wiener weitere rund 450 Stummel in nur 45 Minuten. Seine 263. Sammelaktion brachte den Gesamtstand damit auf etwa 100.450.

"Ein besonderer Moment, der mich nachdenklich macht", beschreibt Kantner den Meilenstein. Einerseits freue er sich über seinen Beitrag zum Umweltschutz, andererseits zeige die Zahl, wie selbstverständlich Zigarettenreste noch immer auf dem Boden landen.

Umweltschützer sammelt seit fünf Jahren

Der 43-Jährige ist Zoologe und Ökotoxikologe und arbeitet als Fachreferent bei der Wiener Umweltanwaltschaft. Seit August 2021 zieht er regelmäßig mit Kübel und Greifzange durch die Donaustadt. Besonders häufig sammelt er rund um Kagran, am Langen Felde oder beim Kagraner Platz.

Mistkübel mit eigenem Aschenbecher gibt es in Wien eigentlich zuhauf. Trotzdem lassen viele Raucher ihren Tschick-Müll einfach auf der Straße liegen. IMAGO/Pond5 Images

Der leidenschaftliche Naturfotograf engagiert sich auch beruflich für den Schutz der Artenvielfalt. Privat möchte er mit seinen Sammelaktionen ein Zeichen setzen. Besonders wichtig ist ihm dabei seine Tochter, die ihn immer wieder begleitet.

Wiener fordert jetzt Tschick-Pfand

Hinter dem achtlos weggeworfenen Müll steckt ein ernstes Umweltproblem. Zigarettenfilter bestehen überwiegend aus Celluloseacetat, einem Kunststoff, der sich nur langsam abbaut. Zudem können Nikotin, Schwermetalle und andere Schadstoffe in Böden und Gewässer gelangen.

Kantner fordert deshalb politische Konsequenzen. Mit einer Petition setzt er sich für ein EU-weites Verbot von Kunststofffiltern und die Einführung eines Pfandsystems für Zigarettenstummel ein. Auch die Hersteller sollen stärker in die Verantwortung genommen werden.

Denn allein durch Aufsammeln lasse sich das Problem nicht lösen. Sein größter Wunsch ist, "dass wir irgendwann nicht mehr so viele finden". Und dass seine Tochter einmal in einer Umwelt aufwachsen kann, in der weggeworfene Tschick nicht mehr zum alltäglichen Straßenbild gehören.