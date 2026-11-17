i Nervt euch das auf Willhaben auch so? Auf Reddit diskutieren hunderte Österreicher über KI-generierte Verkaufs-Texte und dreiste Bot-Nachrichten. iStock / Getty Images / Thai Liang Lim "Macht wegen Sinn!" Ärger auf Willhaben – Was Nutzer gerade richtig aufregt "Macht echt keinen Sinn mehr?!" Auf Reddit kocht gerade eine heftige Debatte über Willhaben hoch – "Heute" weiß, was die Nutzer dermaßen aufregt. Von Digital Heute 17.11.2026, 17:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf dem österreichischen Subreddit r/Austria kocht ein echtes Alltagsthema hoch und sorgt für hunderte Kommentare: Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer beklagen, dass automatisierte KI-Beschreibungen und blitzschnelle Bot-Anfragen den Spaß am beliebten Kleinanzeigen-Portal Willhaben gehörig verderben.

Für Millionen Österreicherinnen und Österreicher ist Willhaben die erste Anlaufstelle, wenn es um gebrauchte Möbel, Technik-Schnäppchen oder Autos geht. Doch genau dort orten viele langjährige User aktuell eine spürbare Verschlechterung. Unter dem vielsagenden Titel "Seit KI macht Willhaben echt keinen Sinn mehr?!" machen Nutzer auf Reddit ihrem Ärger Luft.

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Das Hauptproblem aus Sicht vieler Käufer: Statt ehrlicher, persönlicher Beschreibungen über tatsächliche Gebrauchsspuren, kleine Kratzer oder das genaue Kaufdatum finden sich in Inseraten immer häufiger glattgebügelte Standard-Texte aus dem KI-Generator.

Formulierungen voller übertriebener Werbefloskeln ("in hervorragendem Zustand, ein echtes Highlight für Ihr Zuhause") verschleiern oft mehr, als sie erklären. Für Kaufinteressenten wird es dadurch deutlich mühsamer, seriöse Privatverkäufer auf den ersten Blick von lieblosen Massen-Inseraten zu unterscheiden.

Phishing-Maschen und dreiste Anfragen

In den Kommentaren melden sich aber auch zahlreiche Verkäufer zu Wort – und schildern die Kehrseite der Medaille.

Kaum ist eine Anzeige online, flattern oft binnen weniger Sekunden automatisierte Nachrichten herein.

Die Bilder des Tages i ?

Während harmlose Bots sofort nach einem noch niedrigeren Preis fragen, stecken hinter vielen Blitz-Anfragen raffinierte Phishing-Versuche, die Verkäufer auf täuschend echt gestaltete Fake-Bezahlseiten locken wollen.

Der klare Konsens in der Reddit-Community lautet daher: Niemals die Kommunikation auf externe Messenger wie WhatsApp verlagern, keine dubiosen Links anklicken und bei höherpreisigen Artikeln konsequent auf persönliche Abholung und Barzahlung vor Ort bestehen.

Trotz aller Kritik bleibt Willhaben hierzulande der unangefochtene Platzhirsch beim Gebraucht-Shopping – gerade in Zeiten der Teuerung.