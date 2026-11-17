i Während viele Büro- und IT-Angestellte nervös werden, gelten Handwerk und Pflege als die großen Krisengewinner. iStock / Getty Images / nortonrsx Job-Sorgen im Netz "Welches Arbeitsfeld ist überhaupt noch sicher vor KI?" Auf Reddit diskutieren gerade hunderte Österreicher über die Zukunft am Arbeitsmarkt – und über Gewinner und Verlierer der aktuellen KI-Welle. Von Digital Heute 17.11.2026, 18:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf dem österreichischen Subreddit r/Austria drehen sich gleich mehrere virale Threads um eine Existenzfrage, die aktuell tausende Beschäftigte umtreibt: Während Handwerker händeringend gesucht werden, fragen sich immer mehr Büro- und IT-Angestellte, welche Berufe vor der KI-Übernahme überhaupt noch sicher sind.

Was lange nach ferner Science-Fiction klang, sorgt am heimischen Arbeitsmarkt für spürbare Unruhe. In mehreren großen Diskussionen auf Reddit berichten Nutzerinnen und Nutzer aus unterschiedlichsten Branchen von ihren Erfahrungen mit Künstlicher Intelligenz im Berufsalltag.

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Vor allem in klassischen Schreibtisch- und Wissensberufen – von der Software-Entwicklung über das Marketing bis hin zu Grafikdesign, Übersetzung und Buchhaltung – wächst die Verunsicherung.

Besonders ein Beitrag sorgt für hitzige Debatten: Darin klagt ein junger IT-Absolvent, dass klassische Einstiegsjobs für Junior-Entwickler immer seltener werden und viele Programmierer in den Firmen mittlerweile hauptsächlich damit beschäftigt seien, fehlerhaften KI-Code zu korrigieren, statt selbst kreativ zu arbeiten.

Andere User diskutieren in Parallel-Threads bereits ganz offen über eine berufliche Umschulung weg von der IT hin zu bodenständigen, praktischen Tätigkeiten.

Handwerk und Pflege als unersetzbare Krisengewinner

Einig ist sich die heimische Reddit-Community darin, welche Berufsfelder auf absehbare Zeit absolut krisensicher bleiben: Überall dort, wo echte Handarbeit, räumliches Geschick und Improvisation auf unvorhersehbaren Baustellen gefragt sind – vom Installateur über den Elektriker bis hin zum Tischler oder Dachdecker –, stößt selbst die modernste KI an ihre Grenzen.

Dasselbe gilt für Berufe im Gesundheits-, Pflege- und Sozialbereich sowie in der Gastronomie, wo menschliche Empathie, persönlicher Kontakt und physische Präsenz durch keinen Algorithmus der Welt ersetzt werden können.

Während manche Experten betonen, dass KI langfristig auch viele neue Berufsbilder schaffen wird, spüren viele Arbeitnehmer im Hier und Jetzt vor allem den Wandel ihrer eigenen Aufgaben.