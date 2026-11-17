i Auch der Apple-Support war für manche nicht erreichbar. iStock Bei vielen geht nichts mehr Mehrere Apple-Dienste machten Dienstagabend schlapp Egal ob iCloud, App Store oder Apple Pay – bei vielen ging am Dienstagabend plötzlich gar nichts mehr. Apple-Dienste zeigten massive Probleme. Von Digital Heute 17.11.2026, 20:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf der Seite allestoerungen.at häuften sich die Beschwerden. Betroffene berichten von Verbindungsproblemen und Schwierigkeiten beim Einloggen.

Auch der Apple-Support war für manche nicht erreichbar. Wie "20 Minuten" berichtet, ist das Problem nicht nur bei uns aufgetaucht, sondern auch in den USA: Dort stieg die Zahl der Störungsmeldungen kurz nach Mittag sprunghaft an.

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Viele Nutzer wurden aus ihren Apple-Konten ausgesperrt, konnten neue Geräte nicht aktivieren oder bekamen beim Zugriff auf die Cloud nur Fehlermeldungen.

Eine davon lautete etwa: "Ihre Identität konnte nicht bestätigt werden. Versuchen Sie es erneut".

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Apple folgt auf Microsoft

Wie viele Leute und welche Regionen genau betroffen sind, ist weiterhin unklar, meldet Apfeltalk.

Von Apple selbst gibt es bis jetzt weder eine Erklärung für die Ausfälle noch eine Einschätzung, wann die Dienste wieder normal funktionieren.

Nicht nur Apple kämpft mit Ausfällen: Schon vergangene Woche hat Microsoft Outlook ordentlich gestreikt, und am Montag sind verschiedene Bankdienste ausgefallen. Offenbar häufen sich derzeit die Probleme bei den großen Digitalanbietern.