i Die Klinik Hietzing bietet Frauen mit starken PMS- und PMDS-Beschwerden eine spezialisierte Abklärung und Behandlung. Denise Auer Wenn der Zyklus zur Qual wird Klinik Hietzing hilft bei schweren PMS-Beschwerden Schmerzen, Stimmungsschwankungen und psychische Belastungen: Die Klinik Hietzing bietet Frauen mit schweren PMS-Beschwerden gezielte Hilfe. Von Wien Heute 15.11.2026, 12:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schmerzen, Schlafprobleme, Brustspannen und heftige Stimmungsschwankungen: Für viele Frauen wird die Zeit vor der Regelblutung zur Belastungsprobe. Sind die Beschwerden besonders stark und beeinträchtigen den Alltag, den Beruf oder Beziehungen, sollten sie ärztlich abgeklärt werden.

Laut Ioana Spurny, Leiterin der Ambulanz für gynäkologische Endokrinologie und Kinderwunsch an der Klinik Hietzing, sind schätzungsweise 20 bis 30 Prozent der Frauen im gebärfähigen Alter vom prämenstruellen Syndrom (PMS) betroffen. Drei bis acht Prozent sind von der besonders schweren prämenstruellen dysphorischen Störung (PMDS) betroffen.

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Wenn die Psyche besonders stark leidet

Während sich PMS in der zweiten Zyklushälfte durch körperliche und psychische Beschwerden äußert, stehen bei PMDS vor allem depressive Verstimmungen, starke Reizbarkeit, Wut und Angst im Vordergrund. Betroffene erleben dabei oft einen erheblichen Leidensdruck und können ihre Emotionen nur schwer steuern.

Gerade psychische Beschwerden werden häufig unterschätzt oder als normale Begleiterscheinung des Zyklus abgetan. "PMS und PMDS sind weit mehr als ein bisschen Unwohlsein vor der Menstruation", betont Spurny. Besonders bei starken psychischen Symptomen sollte auch an PMDS gedacht werden.

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Spezialambulanz bietet betroffenen Frauen Hilfe

Neben dem AKH bietet auch die Klinik Hietzing eine spezialisierte Abklärung und Behandlung von PMS und PMDS an. In der Ambulanz für gynäkologische Endokrinologie und Kinderwunsch werden zudem Frauen mit hormonellen Beschwerden und Zyklusstörungen betreut.

Nach einem ausführlichen Gespräch erhalten die Patientinnen ein Zyklustagebuch, in dem sie ihre Beschwerden über mehrere Zyklen dokumentieren. So können die Symptome systematisch erfasst, eine Diagnose gestellt und eine individuell passende Therapie entwickelt werden. "Keine Frau sollte Beschwerden, die jeden Monat wiederkehren und die Lebensqualität beeinträchtigen, einfach hinnehmen müssen", stellt Spurny klar.