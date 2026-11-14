i Das Waffengeschäft soll geschlossen werden. Imago Images Aus nach fast 100 Jahren Nach Generationen – Waffenhändler in Wien ist pleite Bitteres Ende für einen Wiener Traditionsbetrieb: Der Büchsenmacher Martin Kruschitz ist insolvent. Das Geschäft soll nach fast 100 Jahren schließen. Von Österreich Heute 14.11.2026, 09:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fast ein Jahrhundert Firmengeschichte steht vor dem Aus! Der traditionsreiche Wiener Waffenhändler und Büchsenmacher Martin Kruschitz ist insolvent. Über das Vermögen des Firmeninhabers wurde am Freitag (13. November) am Handelsgericht Wien ein Konkursverfahren eröffnet. Das Geschäft im 9. Bezirk soll geschlossen werden.

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) mitteilt, sieht der Inhaber keine wirtschaftliche Möglichkeit mehr, den Betrieb fortzuführen.

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Waffenhandel seit 1927

Die Geschichte des Familienunternehmens reicht bis ins Jahr 1927 zurück. Damals gründete der Großvater des heutigen Inhabers in Ferlach (Kärnten) einen Büchsenmacherbetrieb, der sich auf die Herstellung von Jagdwaffen und Gewehrläufen spezialisierte.

1938 übersiedelte der Vater des heutigen Firmeninhabers mit dem Betrieb nach Wien-Alsergrund. Dort wurden über Jahrzehnte neue und gebrauchte Waffen angeboten.

Martin Kruschitz, Jahrgang 1941, trat früh in die Fußstapfen seiner Familie. Bereits mit 14 Jahren arbeitete er im Betrieb mit. Im Mai 1960 legte er im Alter von nur 18,5 Jahren seine Meisterprüfung ab und übernahm anschließend das Familienunternehmen.

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Der Büchsenmacher engagierte sich auch in der Berufsvertretung und war unter anderem Bundesberufsgruppenobmann der österreichischen Büchsenmacher.

Neues Waffengesetz soll Umsatz gedrückt haben

Als Gründe für die Pleite nennt der Firmeninhaber laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) die stark gestiegenen Energie- und Lohnnebenkosten. Besonders schwer habe den Betrieb aber der drastische Umsatzrückgang im Zusammenhang mit dem neuen Waffengesetz getroffen.

Demnach seien sowohl der Neukauf von Waffen als auch der Erwerb von Munition erschwert worden. Das habe sich negativ auf das Geschäft ausgewirkt.

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Wie hoch die Schulden sind und wie viele Gläubiger betroffen sind, steht derzeit noch nicht fest. Eine aktuelle Gläubigerliste liegt laut AKV noch nicht vor.

Geschäft soll endgültig schließen

Eine Rettung des Traditionsbetriebs ist offenbar nicht geplant. Laut Angaben des Schuldners wäre eine Fortführung wirtschaftlich nicht rentabel.

Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 7. Jänner 2027 anmelden. Die Prüfungstagsatzung findet am 21. Jänner statt.