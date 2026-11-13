i Symbolbild einer Insolvenz iStock (Symbol) Insolvenz in Wien Traditionsbetrieb nach fast 100 Jahren vor dem Aus Ein traditionsreicher Wiener Büchsenmacherbetrieb ist insolvent. Steigende Kosten und das neue Waffengesetz sollen schuld sein. Von Michael Rauhofer-Redl 13.11.2026, 18:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Über das Vermögen von Martin Kruschitz, Inhaber der Firma Martin Kruschitz am Handelsgericht Wien wurde ein Konkursverfahren eröffnet, das gibt der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Freitag via Aussendung bekannt.

Aus nach fast 100 Jahren

Nach fast 100 Jahren steht der traditionsreiche Familienbetrieb vor dem endgültigen Aus. Beheimatet am Alsergrund ist das Unternehmen zuletzt in die Insolvenz geschlittert. Es blickt auf eine lange Geschichte zurück, doch nun soll der Betrieb geschlossen werden.

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Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis ins Jahr 1927 zurück. Damals gründete der Großvater des heutigen Inhabers im Kärntner Ferlach einen Meisterbetrieb. 1938 übersiedelte dessen Sohn mit dem Geschäft nach Wien, wo es bis heute seinen Standort hat.

Schon mit 18 Jahren Meisterprüfung abgelegt

Der heutige Inhaber trat früh in die Fußstapfen seiner Familie. Im Mai 1960 legte er im Alter von gerade einmal 18,5 Jahren seine Meisterprüfung als Büchsenmacher ab. Anschließend übernahm er den Familienbetrieb und führte die Tradition über Jahrzehnte fort.

Doch nun ist Schluss. Als Gründe für die Insolvenz nennt der Unternehmer vor allem die stark gestiegenen Energiekosten und Lohnnebenkosten. Dazu komme ein drastischer Umsatzrückgang, den er auf die Verschärfung des Waffengesetzes zurückführt.

Neues Waffengesetz soll Umsatz gedrückt haben

Laut dem Schuldner würden die neuen gesetzlichen Bestimmungen sowohl den Kauf neuer Waffen als auch den Erwerb von Munition erschweren. Das habe sich deutlich auf die Geschäfte ausgewirkt.

Wie hoch die Schulden tatsächlich sind, ist derzeit noch unklar. Eine aktuelle Gläubigerliste liegt noch nicht vor. Deshalb steht auch noch nicht fest, wie viele Gläubiger von der Insolvenz betroffen sind.

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Geschäft wird endgültig geschlossen

Eine Rettung des traditionsreichen Betriebs ist nicht geplant. Nach Angaben des Inhabers wäre eine Fortführung wirtschaftlich nicht rentabel. Das Unternehmen soll daher geschlossen und vom Insolvenzverwalter abgewickelt werden.

Damit dürfte eine fast 100-jährige Familiengeschichte enden, die 1927 in Kärnten begann und seit 1938 in Wien fortgeschrieben wurde.