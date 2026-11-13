i iStock/Getty Images Betrieb in Ottakring Nächste Gastro-Pleite! Wiener Lokal ist insolvent In der Thaliastraße in Wien-Ottakring ist ein Gastronomiebetrieb in die Insolvenz geschlittert. Über die Firma hinter Le Flamm wurde Konkurs eröffnet. Von Österreich Heute 13.11.2026, 11:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Türkische Spezialitäten, schnelle Zubereitung und Essen auf Vorbestellung: Damit wirbt das Lokal Le Flamm in der Thaliastraße in Wien-Ottakring auf seiner Webseite. Jetzt gibt es schlechte Nachrichten rund um den Gastronomiebetrieb: Die Le Flamm Gastronomiebetriebs GmbH ist insolvent.

Über das Unternehmen wurde am Handelsgericht Wien ein Konkursverfahren eröffnet. Besonders auffällig: Die Firma wurde erst 2025 gegründet und ist damit noch relativ jung. Der Insolvenzantrag wurde nicht vom Unternehmen selbst, sondern von einem Gläubiger eingebracht.

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Le Flamm setzt auf türkische Küche

Auf der Webseite präsentiert sich Le Flamm als Anbieter türkischer Küche. Besonders wichtig sei dem Betrieb, dass die Speisen rasch zubereitet werden und Kunden nicht lange auf ihr Essen warten müssen.

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Auch Vorbestellungen sind möglich. Über einen eigenen Webshop können Kunden ihre Bestellung aufgeben und eine gewünschte Uhrzeit auswählen.

Laut Firmenbuch umfasst der Geschäftszweig der Gesellschaft das Gastgewerbe in verschiedenen Formen, insbesondere Kebab-, Burger- und Grillrestaurants. Auch der Handel mit Waren aller Art und Beteiligungen an ähnlichen Unternehmen gehören zum eingetragenen Tätigkeitsbereich.

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Wie geht es mit dem Lokal weiter?

Was die Insolvenz konkret für den Betrieb in der Thaliastraße bedeutet, ist derzeit noch unklar. Ob das Lokal weitergeführt werden kann, steht ebenso wenig fest wie die Höhe der Schulden. Auch zur Zahl der betroffenen Mitarbeiter liegen keine Informationen vor.

Am 7. Jänner 2027 findet um 11.30 Uhr am Handelsgericht Wien die erste Gläubigerversammlung statt. Gleichzeitig sind die Prüfungs- und Berichtstagsatzung angesetzt. Dabei wird die wirtschaftliche Situation des Unternehmens behandelt.