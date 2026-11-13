i Das Volkskundemuseum war in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Denise Auer Wiedereröffnung 2027 Sanierung des Volkskundemuseums um 25 Millionen Euro Das Volkskundemuseum Wien ist fast fertig saniert. 25 Millionen Euro flossen in das Palais, der Vollbetrieb startet im September 2027. Von Wien Heute 13.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Jänner 2025 startete die Generalsanierung des Gartenpalais Schönborn, in dem das Volkskundemuseum Wien untergebracht ist. Ziel war es, die historische Bausubstanz zu erhalten und die Infrastruktur für einen modernen Museumsbetrieb zu erneuern.

31 Unternehmen und 30 Restauratoren waren an den Arbeiten beteiligt. Insgesamt wurden mehr als 110.000 Arbeitsstunden geleistet. Verbaut wurden unter anderem 500 Kubikmeter Beton, 54 Tonnen Stahl sowie 14 Kilometer Wasser- und Heizungsleitungen.

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Neuer Lift und moderne Heizung

Das Mauerwerk wurde trockengelegt und abgedichtet, die Statik verstärkt. Auch Fassade, Fenster und Dach wurden saniert. Zwei neue Stiegenhäuser sowie ein Personen- und Lastenaufzug ermöglichen künftig eine barrierefreie Nutzung des Gebäudes.

Die bisherigen Heizkessel wurden durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ersetzt, die künftig für Wärme und Kühlung sorgt. Bei den Arbeiten entdeckten Restauratoren zudem barocke Wandmalereien und Rundnischen, die in das Restaurierungskonzept aufgenommen wurden.

EU zahlt 25 Millionen Euro

Die Sanierung wurde mit 25 Millionen Euro aus dem EU-Aufbauplan NextGenerationEU finanziert. Insgesamt stehen Österreich aus dem Programm Zuschüsse in Höhe von rund vier Milliarden Euro zur Verfügung.

Kulturminister und Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) spricht von einer gewaltigen gemeinsamen Leistung. "Ein Haus mit Geschichte. Ein Museum mit Zukunft", so Babler. Das Museum solle künftig nicht nur Geschichte bewahren, sondern auch ein lebendiger Ort für Kultur und Begegnung sein.

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Erste Öffnung bereits im Mai 2027

Nach Abschluss der Bauarbeiten beginnt die Einrichtung des Museums. Bereits im Mai 2027 soll das Haus im Rahmen eines mehrwöchigen Soft Openings und einem Performancezyklus wieder öffnen. Der reguläre Museumsbetrieb startet dann im September 2027, wo die rund 600 bis 700 Quadratmeter große Hauptausstellung kostenlos zugänglich ist. Eine Ausnahme gibt es bei Sonderschauen – für diese wird ein Ticket benötigt.

Das neue Konzept orientiert sich an öffentlichen Büchereien. Die öffentlich nutzbare Fläche wird um rund 30 Prozent erweitert. Geplant sind außerdem größere Gastronomiebereiche und konsumfreie Aufenthaltsräume, die das Museum auch abseits von Ausstellungen zum Treffpunkt machen sollen.