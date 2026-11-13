i Gerhard M. und seine Nachbarin frieren in ihren Wohnungen. Sabine Hertel Zog kurzzeitig aus Kein Gas – Wiener hatte nur 11,5 Grad in der Wohnung! In einem Haus in der Lerchenfelder Straße sind rund 20 Wohnungen seit fast drei Wochen ohne Gas. Gerhard M. (65) musste sogar temporär ausziehen. Von Wien Heute 13.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wegen eines Gaslecks wurde am 24. Oktober in einem Wohnhaus in der Lerchenfelder Straße (Wien-Josefstadt) die Gasversorgung abgedreht. Von insgesamt 46 Wohnungen, verteilt auf vier Stiegen, waren 26 nach etwa einer Woche wieder versorgt. Die übrigen rund 20 Wohnungen müssen teilweise noch ohne Gas auskommen.

Nur noch 11,5 Grad in der Wohnung

Für die Betroffenen bedeutete das: keine Heizung, kein Warmwasser und bei einem Gasherd keine Möglichkeit zu kochen. Für Gerhard M. (65) wurde das eigene Zuhause praktisch unbewohnbar – er musste vorübergehend zu seiner Lebensgefährtin ziehen. Denn in seiner Wohnung hatte es nur noch 11,5 Grad.

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"Es war unmöglich, auch nur einen Tee zu kochen", schildert der 65-Jährige im Gespräch mit "Heute". In seine Wohnung kehrte er nur noch für dringende Erledigungen zurück. Wegen der Kälte konnte er sich dort kaum länger aufhalten.

Nachbarin besorgt um ihre Gesundheit

Auch eine Nachbarin berichtet von nur noch zehn Grad in einem Raum ihrer Wohnung. Ihre größte Sorge: "Ich habe Angst gehabt, dass ich durch die kalte Wohnung krank werde und in den Krankenstand gehen muss und vielleicht sogar meinen Job verliere." Im Haus leben zudem auch ältere Menschen, darunter ein Ehepaar über 85 Jahre, sowie mehrere Familien mit kleinen Kindern.

Besonders ärgerlich: Schon bei einer Dichtheitsprüfung am 23. September sei ein Gasleck festgestellt worden. Die Hausverwaltung habe damals erklärt, dass eine Sanierung innerhalb einer bestimmten Frist möglich sei.

Bewohner fühlen sich im Stich gelassen

Nach der Abschaltung verzögerten sich die Reparaturarbeiten jedoch. Die ursprünglich vorgesehene Baufirma sei in Konkurs gegangen, erzählt Gerhard M. Bei späteren Grabungsarbeiten wurde laut dem Wiener auch noch eine Wasserleitung beschädigt. Kurzzeitig gab es dadurch zusätzlich kein Wasser.

Wiener hatte nur 11,5 Grad in der Wohnung! i ?

Für Ärger sorgte auch die Kommunikation. Die Hausverwaltung habe lediglich drei E-Mails verschickt: "Die einzige Unterstützung, die die Hausverwaltung angeboten hat, war, dass wir über einen Installateur pro Haushalt einen elektrischen Heizstrahler zur Verfügung gestellt bekommen haben."

Das sagen die Wiener Netze

Auf Anfrage von "Heute" erklären die Wiener Netze, dass am 23. Oktober "Undichtheiten sowohl im Haus an den Steigsträngen und an der Kellerleitung als auch an der Hausanschlussleitung außerhalb des Hauses festgestellt wurden". Aus Sicherheitsgründen musste daher die Gasversorgung unverzüglich gesperrt werden.

Die Hausanschlussleitung außerhalb des Hauses liege in der Verantwortung der Wiener Netze: "Die Straße wurde aufgegraben, die Hausanschlussleitung getrennt und neu hergestellt. Am 28.Oktober war das Haus somit seitens Wiener Netze wieder versorgt. Die Leitungen innerhalb des Hauses liegen im Verantwortungsbereich der Eigentümer bzw. der Hausverwaltung.

Die Behebung der Undichtheiten muss von der Hausverwaltung organisiert werden. Diese hat einen konzessionierten Installateur mit der Reparatur zu beauftragen", erklärt ein Sprecher.