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E-Bus im Klimakanal
E-Bus im Klimakanal
Wiener Linien / Simon Wöhrer
Von -10 bis 45 Grad

Wiener Linien schicken E-Bus in den Härtetest

Eisige Kälte und brütende Hitze: Ein E-Bus der Wiener Linien musste im Klima-Wind-Kanal in Wien Temperaturen von minus 10 bis plus 45 Grad trotzen.
Von Niklas Burger
13.11.2026, 07:00
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Die E-Busse der Wiener Linien müssen ihre Zuverlässigkeit aktuell im Klima-Wind-Kanal unter Beweis stellen. Damit Fahrgäste auch bei extremen Temperaturen angenehm unterwegs sind, wurde ein Elektrobus jetzt einem besonderen Härtetest unterzogen.

E-Bus muss extreme Temperaturen aushalten

Zwei Tage lang wurde ein E-Bus vom Typ eCitaro im Klima-Wind-Kanal von Rail Tec Arsenal (RTA) auf Herz und Nieren geprüft. Dort lässt sich auf Knopfdruck nahezu jedes Wetter der Welt simulieren: von extremer Sonneneinstrahlung über Regen und Schnee bis hin zu Eis.

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Für den Bus ging es dabei von eisigen minus zehn Grad bis zu schweißtreibenden plus 45 Grad. Um möglichst realistische Bedingungen zu schaffen, wurden die Fahrgäste durch spezielle Wärmematten auf den Sitzen simuliert.

Heizen und Kühlen soll weniger Strom verbrauchen

Das Ziel der Wiener Linien: Die Klimatisierung der Elektrobusse soll künftig noch effizienter funktionieren. Fahrgäste und Buslenker sollen sich bei jeder Außentemperatur wohlfühlen, ohne dass Heizung oder Klimaanlage unnötig viel Energie verbrauchen.

"Moderne Fahrzeuge müssen heute weit mehr leisten, als Menschen von A nach B zu bringen. Deshalb haben wir unseren E-Bus unter extremen Wetterbedingungen getestet.", erklärt Gudrun Senk, technische Geschäftsführerin der Wiener Linien.

Bereits 60 E-Busse in Wien unterwegs

Seit Ende 2025 sind alle 60 E-Busse der Wiener Linien auf unterschiedlichen Strecken quer durch Wien im Einsatz. Die Ergebnisse aus dem Klima-Wind-Kanal sollen dabei helfen, den Betrieb der Elektroflotte weiter zu verbessern.

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Denn egal, ob draußen Schnee fällt oder die Sonne bei 35 Grad vom Himmel brennt: Im Bus soll es für die Fahrgäste angenehm bleiben - und das möglichst stromsparend.

nibu, 13.11.2026, 07:00
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