i Die Kontrolle von Muttermalen kann für Patienten in Wien jetzt teuer werden. Für einen Ganzkörper-Check empfiehlt die Ärztekammer 90 Euro bei Erwachsnen. iStock Neue Kosten für Patienten Muttermal-Check für 90 Euro – das gilt jetzt in Wien Wer in Wien seine Muttermale kontrollieren lassen will, muss dafür jetzt womöglich selbst zahlen. Ärztekammer empfiehlt Hautcheck als Privatleistung. Von Niklas Burger 13.11.2026, 17:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für viele Wiener könnte der nächste Besuch beim Hautarzt teuer werden. Seit 1. November 2026 empfiehlt die Wiener Ärztekammer ihren niedergelassenen Hautärzten, für eine Ganzkörper-Muttermalkontrolle 90 Euro und 45 Euro für Kinder bis 18 Jahre privat zu verrechnen. Bisher konnten viele Patienten die Untersuchung als Kassenleistung in Anspruch nehmen.

Wichtig: Bei den 90 Euro handelt es sich um einen empfohlenen Betrag. Die Ordinationen können selbst entscheiden, wie viel sie verlangen.

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Wer weiterhin nichts bezahlen muss

Die gute Nachricht: Wer verdächtige Hautveränderungen bemerkt oder ein erhöhtes Hautkrebsrisiko hat, kann weiterhin Anspruch auf eine Untersuchung auf Kosten der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) haben.

Dazu zählen etwa Patienten mit auffälligen Muttermalen oder bestimmten Risikofaktoren. Entscheidend ist, ob eine medizinische Notwendigkeit vorliegt. Anders sieht es bei einer allgemeinen Vorsorgeuntersuchung ohne konkreten Verdacht aus. Hier kann es passieren, dass Patienten künftig selbst in die Geldbörse greifen müssen.

Ärztekammer und ÖGK sind uneinig

Hinter der neuen Empfehlung steckt ein Streit um die Finanzierung der Hautkrebsvorsorge. Während die Ärztekammer auf die fehlende beziehungsweise unzureichende Abgeltung der allgemeinen Ganzkörperkontrolle verweist, sieht die ÖGK die Situation anders.

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Für Patienten bedeutet das vor allem eines: Sie sollten sich vor dem Termin erkundigen, ob für die gewünschte Untersuchung zusätzliche Kosten anfallen.

In Niederösterreich sind es nur 60 Euro

Besonders auffällig ist der Blick über die Wiener Stadtgrenze. Während die Ärztekammer in Wien 90 Euro empfiehlt, liegt der entsprechende Richtwert in Niederösterreich bei 60 Euro. Damit beträgt der Unterschied immerhin 30 Euro. Die Höhe der tatsächlich verrechneten Kosten hängt allerdings von der jeweiligen Ordination ab.

Medizinisch ist eine jährliche Ganzkörperkontrolle nicht für jeden Menschen gleichermaßen notwendig. Fachgesellschaften setzen bei der Hautkrebs-Früherkennung zunehmend auf eine individuelle Einschätzung des persönlichen Risikos. Besonders aufmerksam sollten Menschen mit vielen oder auffälligen Muttermalen, einer familiären Vorbelastung oder anderen Risikofaktoren sein.