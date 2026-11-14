i Trotz HTL-Matura und Studium finden zwei Wiener Brüder keinen Job. IMAGO/Daniel Scharinger, iStock Mehr als 140 Bewerbungen Trotz Top-Ausbildung – Wiener Brüder finden keinen Job Johannes (26) und Sebastian (20) aus Wien suchen verzweifelt Arbeit. Trotz HTL-Matura und Studium bekommen die Brüder nur Absagen. Von Österreich Heute 14.11.2026, 07:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Überall ist vom Fachkräftemangel die Rede. Unternehmen suchen dringend gut ausgebildete Mitarbeiter, vor allem in technischen Berufen und der IT-Branche. Diese zwei jungen Wiener können das nicht mehr glauben. Ihre Realität sieht ganz anders aus. Die Brüder aus Wien-Liesing – sie sind 20 und 26 Jahre alt –, haben beide eine technische Ausbildung absolviert und finden keinen Job.

Seit rund zwei Monaten suchen Johannes (26) und Sebastian (20) nach einer Anstellung. Sie haben mehr als 140 Bewerbungen verschickt. Erfolgserlebnis gibt es keines, nicht einmal ein Bewerbungsgespräch hat sich daraus ergeben. Die ganze Familie ist verzweifelt.

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HTL-Matura, Studium - trotzdem kein Job

"Die beiden haben genau die Qualifikationen, die angeblich am Arbeitsmarkt so dringend gesucht werden", klagt ihre Mutter. Sohn Sebastian (20) hat die HTL-Matura in Informationstechnologie und Netzwerktechnik abgeschlossen. Im Sommer beendete er seinen Zivildienst, seither sucht er nach seiner ersten Anstellung.

Sein älterer Bruder Johannes (26) hat nach seiner HTL-Matura – Wirtschaftsingenieurwesen und Betriebsinformatik – auch noch ein Bachelorstudium in High Tech Manufacturing. Derzeit befindet er sich im letzten Jahr seines Masterstudiums in Wirtschaftsingenieurwesen.

Johannes hatte kurzfristig einen Job. Acht Monate lang arbeitete er bei einem Unternehmen in Niederösterreich. Täglich musste er 80 Kilometer pendeln, für den Job machte er es gerne. Doch dann wurde seine Stelle abgebaut. Seitdem ist auch er wieder auf Jobsuche.

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Über 60 Absagen, oft gar keine Antwort

Jetzt sitzen die beiden daheim – sie wohnen noch bei den Eltern – und schreiben Bewerbungen. Meist kommt gar keine Antwort, vereinzelt Absagen.

Besonders ärgerlich sind die Anforderungen der Unternehmen. Selbst bei "Junior-Stellen", die eigentlich für Berufseinsteiger gedacht sind, soll man bereits drei Jahre Berufserfahrung mitbringen. "Wie sollen sie Erfahrung vorweisen, wenn sie keine Jobs bekommen?", kritisiert die Mutter.

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Die Hoffnung schwindet. Manche Absagen treffen innerhalb kürzester Zeit ein, die Formulierungen sind häufig nahezu identisch. "Ich glaube, da liest niemand", lautet die Vermutung, "ich glaube, die KI siebt gleich die meisten Bewerber aus."

Besonders bitter: Beide Brüder sind beim AMS gemeldet, bekommen laut Angaben der Familie aber kein Arbeitslosengeld. Johannes war nur acht Monate beschäftigt. Das reiche nicht für einen Anspruch. Auch Sebastian erhält nach seinem abgeschlossenen Zivildienst keine finanzielle Unterstützung. "Wir wissen nicht mehr weiter", klagt die Mutter.

Für Job fehlt Erfahrung, in anderen Branchen sind sie überqualifiziert

Mittlerweile suchen die Brüder längst nicht mehr nur in ihren erlernten Fachgebieten. Auch in anderen Branchen, etwa im Baubereich, versuchen sie eine Anstellung zu finden: "Die Baufirmen meinen, sie sind überqualifiziert – keiner gibt ihnen Arbeit."