i Seit Dienstag ist die Salztorbrücke für Autos und Motorräder gesperrt. MA29 Scharfe Kritik Salztorbrücke dicht! ÖAMTC schlägt Alarm Seit Dienstag ist die Salztorbrücke für Autos und Motorräder gesperrt. Der ÖAMTC kritisiert die Stadt Wien und warnt vor Verkehrschaos. Von Österreich Heute 14.11.2026, 13:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neue Verkehrshürde für Tausende Autofahrer in Wien: Seit Dienstag (10. November) ist die Salztorbrücke zwischen der Inneren Stadt und der Leopoldstadt für den Autoverkehr gesperrt. Und das für 14 Monate!

Pkw, Lkw und Motorräder dürfen die wichtige Verbindung über den Donaukanal nicht mehr nutzen. Fußgänger, Radfahrer und der Citybus 2A dürfen hingegen weiterhin über die Brücke.

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Beim ÖAMTC sorgt das für heftige Kritik. Der Mobilitätsclub wirft der Stadt Wien vor, kein ausreichendes Verkehrskonzept für die lange Sperre vorgelegt zu haben.

12.000 Fahrzeuge täglich betroffen

Laut offiziellen Angaben nutzen täglich rund 12.000 Kraftfahrzeuge die Salztorbrücke. Sie müssen nun ausweichen. Der ÖAMTC rechnet deshalb mit Staus und Verzögerungen auf den umliegenden Straßen.

Besonders unverständlich findet der Mobilitätsclub, dass die Sperre so kurzfristig notwendig geworden sei. Schließlich seien das hohe Alter und der Zustand der Brücke seit Jahren bekannt.

"Wenn eine Brücke nicht mehr sicher genutzt werden kann, muss gehandelt werden – das ist klar. Es ist aber nicht nachvollziehbar, warum nach jahrelangen Kontrollen nun so kurzfristig eine derart weitreichende Sperre notwendig wird", kritisiert ÖAMTC-Verkehrsexperte Matthias Nagler.

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Warum darf der Bus fahren, das Motorrad aber nicht?

Für zusätzliche Verwunderung sorgt die Ausnahmeregelung: Während selbst Motorräder nicht mehr über die Brücke dürfen, bleibt die Überfahrt für den deutlich schwereren Citybus 2A erlaubt.

Der ÖAMTC fordert deshalb, dass die Stadt Wien jene Messdaten und Berechnungen veröffentlicht, auf denen das Fahrverbot beruht.

Zudem solle geprüft werden, ob zumindest ein Fahrstreifen in Richtung Innenstadt für Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen geöffnet bleiben könnte. Voraussetzung dafür sei selbstverständlich, dass sämtliche Sicherheitsanforderungen erfüllt werden.

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Auch Neubau sorgt bereits für Streit

Die Salztorbrücke soll neu gebaut werden. Doch schon jetzt befürchtet der ÖAMTC das nächste Verkehrsproblem.

Nach Informationen des Mobilitätsclubs könnte die neue Brücke dieselben Abmessungen wie die alte erhalten. Für breitere Radwege würde demnach voraussichtlich ein Fahrstreifen wegfallen.

Der ÖAMTC schlägt stattdessen ein Einbahnkonzept vor: Autos könnten über die Salztorbrücke in Richtung 1. Bezirk fahren, während der Verkehr in die Gegenrichtung über die Marienbrücke geführt wird.

Auch eine gemeinsame Spur für Busse und Radfahrer in Richtung Innenstadt sowie ein eigener Radweg in Richtung 2. Bezirk stehen zur Diskussion.

"Es braucht ein schlüssiges Gesamtkonzept. Eine leistungsfähige Verbindung für den Kfz-Verkehr darf dabei nicht von vornherein aufgegeben werden", fordert Nagler.

Der Mobilitätsclub appelliert an die Stadt, mögliche Varianten für den Neubau frühzeitig öffentlich zu diskutieren.