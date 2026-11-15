i Nach XX Jahren kam Erika P. erst drauf, dass sie keine korrekte Abrechnung erhielt. iStock Wohnung viel zu teuer Keine Rechnung! Wienerin zahlte jahrelang zu viel Eine Wienerin (52) bekam seit 2009 keine Betriebskostenabrechnung. Erst eine Überprüfung brachte ans Licht, wie viel sie zu viel bezahlt hatte. Von Österreich Heute 15.11.2026, 11:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Als sie auf den Missstand draufkam, handelte sie schnell. Doch da war der Schaden längst angerichtet. Jahrelang zahlte Erika P. (Name verändert) viel zu hohe Betriebskosten für ihre Wohnung in Wien-Brigittenau.

Erika P. bewohnt eine Zweizimmer-Wohnung. Seit 2009 (!) bekam die Frau keine jährliche Betriebskostenabrechnung. 17 Jahre lang blieb damit für sie unklar, ob die verrechneten Beträge überhaupt stimmen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Im Mai 2026 schließlich reichte es Erika P. Die 52-Jährige wandte sich an die Mietervereinigung. Sie wollte endlich geklärt haben, wofür sie eigentlich bezahlt hatte.

Expertin entdeckt gleich mehrere Fehler

Ihr wurde eine Mietrechtsexpertin zugewiesen: Nina Schönwiese von der Mietervereinigung nahm sich dem Problem an und forderte die Abrechnungen der vergangenen drei Jahre an (mehr geht nicht).

Dann kam es ans Licht: Die Hausverwaltung hatte in allen drei analysierten Jahren ein zu hohes Verwaltungshonorar verrechnet. Dazu kamen Reparaturkosten, die nicht auf die Mieterin hätten abgewälzt werden dürfen.

Nächste Verfehlung: Auch ein negativer Saldo aus einer früheren Abrechnung wurde unzulässigerweise ins nächste Jahr übernommen. Zusätzlich stimmte der Schlüssel nicht, nach dem die Kosten auf die Wohnungen aufgeteilt wurden.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Plötzlich bekommt sie 1.450 Euro zurück

Nach dem Einschreiten der Mietervereinigung zeigte sich die Hausverwaltung bereit, den Streit außergerichtlich beizulegen.

Für die 52-Jährige gab es schließlich eine erfreuliche Nachricht: Sie bekam rund 1.450 Euro an zu viel bezahlten Betriebskosten zurück.

Die Bilder des Tages i ?

Besonders bitter: Obwohl sie seit 2009 keine Abrechnung erhalten hatte, konnten nur die vergangenen drei Jahre beanstandet werden. Ob die Wienerin auch davor zu viel bezahlt hatte, bleibt offen.

Andere Mieter könnten leer ausgehen

Problem für andere Mieter: Wird eine fehlerhafte Betriebskostenabrechnung bei einer Wohnung korrigiert, muss die Hausverwaltung nicht automatisch allen anderen Bewohnern des Hauses Geld zurückzahlen.

Wer die Abrechnung nicht selbst überprüfen lässt und gegen Fehler vorgeht, bekommt womöglich keinen Cent zurück.