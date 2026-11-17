i Die Vivo Headphones Studio bieten 40-Millimeter-Treiber, Bluetooth 5.4 und Unterstützung für den hochwertigen LDAC-Codec. Rene Findenig Kopfhörer-Test Vivo Headphones Studio – Viel Akku, wenig Spielereien Die Vivo Headphones Studio wollen mit langer Laufzeit, aktiver Geräuschunterdrückung und Hi-Res überzeugen. "Heute" hat das Kopfhörer-Debüt verfolgt. Von Rene Findenig 17.11.2026, 20:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vivo will mit seinen ersten Over-Ear-Kopfhörern um 169 Euro eine günstige Alternative zu den teuren Modellen von Sony und Apple anbieten. Die Headphones Studio bringen dafür einige interessante Voraussetzungen mit: 40-Millimeter-Treiber, aktive Geräuschunterdrückung (ANC), LDAC-Unterstützung und eine Akkulaufzeit von bis zu 75 Stunden. Dazu kommt ein geringes Gewicht von rund 238 Gramm. Auf dem Papier klingt das nach einem ziemlich attraktiven Gesamtpaket. Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass an einigen Stellen gespart wurde. Macht aber nichts, wie der Test zeigt, denn dort, wo es darauf ankommt, liefern die Vivo Headphones Studio durchaus überzeugende Ergebnisse ab.

Beim Design setzt Vivo auf eine vergleichsweise schlichte Optik. Die Headphones Studio sind als klassische Over-Ear-Kopfhörer ausgeführt. Die Ohrmuscheln umschließen die Ohren vollständig, während weiche Polster und ein gepolsterter Kopfbügel für angenehmen Sitz sorgen sollen. Angeboten werden drei Farbvarianten: Moonlight Black, Dawn Purple und Sunlit White. Mit Abmessungen von 181,6 x 147,6 x 86,3 Millimetern und einem Gewicht von rund 238 Gramm gehören die Kopfhörer zu den leichteren Vertretern ihrer Bauart. Gerade bei längeren Hörsessions ist das ein Vorteil. Schließlich können schwere Over-Ear-Modelle nach einiger Zeit unangenehm auf den Kopf drücken.

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Vivo setzt auf einen Kopfbügel mit Memory-Schaum und weiche Ohrpolster, die mit einem lederähnlichen Material überzogen sind. Die Verarbeitung hinterlässt allerdings nicht durchgehend einen hochwertigen Eindruck. Das Gehäuse besteht überwiegend aus Kunststoff. Das spart Gewicht, fühlt sich aber weniger edel an als Metallkonstruktionen, wie man sie von deutlich teureren Kopfhörern kennt. Auch die Scharniere und beweglichen Teile vermitteln nicht denselben luxuriösen Eindruck, den man bei manchen Konkurrenten bekommt. Das ist angesichts der angepeilten Preisklasse kein überraschender Kompromiss. Wer allerdings ein besonders hochwertiges Design erwartet, sollte seine Ansprüche etwas zurückschrauben.

Geräuschunterdrückung: Nicht alles verschwindet

Die Kopfhörer sind auf Alltagstauglichkeit ausgelegt und weniger darauf, mit exklusiven Materialien Eindruck zu machen. Ein weiterer Punkt fällt beim Transport auf: Die Ohrmuscheln lassen sich nicht zusammenklappen. Dadurch benötigen die Headphones Studio im Rucksack oder in der Tasche mehr Platz als faltbare Konkurrenzmodelle. Auch eine Transporthülle oder eine offizielle Zertifizierung gegen Wasser oder Staub gibt es nicht. Bei Regen oder schweißtreibendem Sport ist deshalb Vorsicht angebracht. Eine der wichtigsten Funktionen ist die aktive Geräuschunterdrückung. Gerade im Zug, im Flugzeug oder im Großraumbüro kann ANC den Unterschied zwischen konzentriertem Arbeiten und ständiger Ablenkung ausmachen.

Klanglich liefern die Kopfhörer eine solide Leistung, könnten bei Höhen und Details jedoch präziser sein. Rene Findenig

Vivo integriert dafür mehrere Mikrofone, die Umgebungsgeräusche erfassen und gezielt reduzieren. Die Technik soll laut Hersteller eine Geräuschunterdrückung von bis zu 58 Dezibel erreichen. Zusätzlich ist von einer Reduktion des Alltagslärms um 99,9 Prozent die Rede. In der Praxis zeigt sich ein differenzierteres Bild. Vor allem gleichmäßige, tieffrequente Geräusche lassen sich gut reduzieren. Dazu gehören etwa das Brummen eines Flugzeugmotors oder das monotone Rauschen öffentlicher Verkehrsmittel. Bei Stimmen, Gesprächen und höheren Frequenzen hört man allerdings noch leise etwas durch. Das ist keine ungewöhnliche Schwäche in dieser Preisklasse, fällt aber auf, wenn man besonders viel Ruhe erwartet.

Klang: Solide Basis mit kleinen Schwächen

Auch die passive Abschirmung spielt eine Rolle. Die Ohrpolster halten bereits einen Teil der Umgebungsgeräusche ab. Dadurch wirkt die gesamte Geräuschdämmung besser, als es die aktive Technik allein schaffen würde. Praktisch ist die adaptive Geräuschunterdrückung. Die Kopfhörer können ihre Intensität an die Umgebung anpassen. Dafür stehen mehrere Stufen zur Verfügung. Auch lässt sich die Geräuschunterdrückung manuell einstellen oder deaktivieren. Ein Transparenzmodus ermöglicht es, Umgebungsgeräusche wieder wahrzunehmen, ohne die Kopfhörer abnehmen zu müssen. Der Transparenzmodus erfüllt seinen Zweck, wer regelmäßig zwischen Musik und Gesprächen wechselt, bekommt damit eine nützliche Zusatzfunktion.

Statt sämtliche Funktionen über berührungsempfindliche Flächen abzuwickeln, kommen physische Bedienelemente zum Einsatz. Rene Findenig

Bei der Wiedergabe setzt Vivo auf dynamische Treiber mit einem Durchmesser von 40 Millimetern. Dazu kommen die Bluetooth-Codecs AAC, SBC und LDAC. Letzterer ist besonders für Android-Nutzer interessant, weil er bei kompatiblen Geräten eine Übertragung mit höherer Datenrate ermöglicht. Der Frequenzbereich wird mit 20 Hertz bis 40 Kilohertz angegeben. Die grundsätzliche Abstimmung ist eher neutral gehalten. Stimmen stehen ausreichend deutlich im Vordergrund, auch der Bass ist präsent. Wer gerne elektronische Musik, Hip-Hop oder basslastige Popmusik hört, kann über die Klangprofile und den Equalizer nachhelfen. Vivo bietet dafür verschiedene voreingestellte Klangrichtungen an.

Bedienung: Endlich wieder richtige Tasten

Ganz überzeugen kann die Wiedergabe allerdings nicht in allen Bereichen. Vor allem bei den Höhen fehlt es etwas an Klarheit und Brillanz. Einzelne Instrumente könnten deutlicher voneinander abgegrenzt sein, insgesamt wirkt das Klangbild stellenweise etwas flach. Gerade bei komplexeren Musikstücken fällt das eher auf als bei einfachen Pop-Produktionen. Das bedeutet nicht, dass die Headphones Studio schlecht klingen. Für den alltäglichen Musikgenuss liefern sie eine ordentliche Grundlage. Wer allerdings besonders viel Wert auf feine Details, eine präzise räumliche Darstellung und einen ausgesprochen dynamischen Klang legt, wird bei teureren Modellen mehr geboten bekommen. Es ist eine Preisfrage.

Eine gute Ergänzung ist der Equalizer mit zehn Frequenzbändern. Damit lässt sich die Wiedergabe genauer auf den eigenen Geschmack abstimmen. Bass kann verstärkt, Mitten angepasst und Höhen angehoben werden. Zusätzlich bietet Vivo eine Funktion für räumlichen Klang. Dabei wird Stereo-Audio so aufbereitet, dass ein räumlicherer Eindruck entsteht. Bei der Steuerung geht Vivo einen Weg, der gefällt. Statt alle Funktionen über berührungsempfindliche Flächen abzuwickeln, kommen physische Bedienelemente zum Einsatz. Dazu gehören eine Ein-/Aus-Taste, eine separate Taste für ANC und Bluetooth sowie ein Lautstärke-Drehrad. Auch die Verbindung mit einem neuen Gerät wird über die Tasten gesteuert.

Guter Eindruck auch bei der Sprachqualität

Die Kopfhörer unterstützen Bluetooth 5.4 und können mit mehreren Geräten verbunden werden. Vivo bewirbt eine Verbindung mit bis zu drei Geräten gleichzeitig. Allerdings gibt es bei dieser Funktion Einschränkungen. Die nahtlose Geräteverwaltung ist vollumfänglich an kompatible Vivo-Geräte gebunden. Wer ein Smartphone eines anderen Herstellers verwendet, sollte daher nicht automatisch mit demselben Funktionsumfang rechnen. Mindestens zwei verbundene Geräte sind aber mit allen Modellen möglich. Auch eine automatische Trageerkennung ist integriert. Nimmst du die Kopfhörer ab, wird die Musikwiedergabe unterbrochen. Setzt du sie wieder auf, kann sie fortgesetzt werden. Das erspart unnötige Handgriffe.

In der App lässt sich der Klang anpassen, auch mit bereits vorgefertigten Profilen. Rene Findenig

Die zugehörige App erweitert die Einstellmöglichkeiten. Hier lassen sich Klangprofile, Geräuschunterdrückung und verschiedene Funktionen anpassen. Auch die Tastenbelegung kann verändert werden. Für kompatible Vivo- und iQOO-Geräte stehen zusätzliche Funktionen auf den Geräten zur Verfügung. Auf anderen Smartphones ist die Nutzung der App notwendig. Neben Musik und Filmen sollen die Headphones Studio auch bei Telefonaten eine brauchbare Figur machen. Dafür sind mehrere Mikrofone verbaut, die Umgebungsgeräusche bei Gesprächen reduzieren sollen. Die Sprachqualität profitiert von dieser Geräuschunterdrückung. Gerade in einer Umgebung mit gleichmäßigem Hintergrundlärm ist das hilfreich.

Der Akku ist die größte Stärke der Kopfhörer

Auch für Spiele hat Vivo eine Funktion vorgesehen. Die angegebene Mindestlatenz beträgt 47 Millisekunden. Für Gelegenheitsspieler ist das eine interessante Ergänzung, auch wenn es kein speziell dafür ausgelegtes Gaming-Headset ersetzt. Bei der Akkulaufzeit kann Vivo besonders viele Punkte sammeln. Ohne aktive Geräuschunterdrückung geben die Headphones Studio bis zu 75 Stunden Musik bei mittlerer Lautstärke wieder. Mit eingeschaltetem ANC ist es noch in etwa die Hälfte. Das sind starke Werte, vor allem wenn du die Kopfhörer regelmäßig unterwegs verwendest. Selbst bei täglicher Nutzung musst du nicht ständig an das Ladekabel denken. Geladen wird über USB-C. Eine vollständige Aufladung dauert dafür über zwei Stunden.

Entschärft wird das durch die Schnellladefunktion: Bereits zehn Minuten am Kabel reichen für bis zu neun Stunden Musikwiedergabe ohne ANC aus. Kabelloses Laden wird hingegen nicht unterstützt. Das ist angesichts der übrigen Ausstattung verschmerzbar. Die Vivo Headphones Studio sind ein interessantes Gesamtpaket für Menschen, die einen leichten Over-Ear-Kopfhörer mit langer Akkulaufzeit und zahlreichen Funktionen suchen. Besonders die Ausdauer, das geringe Gewicht und die physische Bedienung sprechen für das Modell. Bei der Geräuschunterdrückung und der Klangqualität muss Vivo allerdings Kompromisse eingehen. Das ANC filtert vor allem gleichmäßige Hintergrundgeräusche, aber nicht alles.

Fazit: Ordentlicher Klang in leistbarer Preisklasse

Auch der Klang ist ordentlich, erreicht aber nicht die Detailtreue und Brillanz, die man von teureren Premium-Kopfhörern erwarten darf. Hinzu kommen das Kunststoffgehäuse, die fehlende Faltfunktion und der Umstand, dass einige Komfortfunktionen erst mit passenden Vivo-Geräten vollständig zur Verfügung stehen. Entscheidend ist deshalb auch der Preis. Für deutlich unter 200 Euro sind die Headphones Studio durchaus für die breite Masse interessant. Wer hauptsächlich Musik hört, lange Akkulaufzeiten schätzt und nicht unbedingt die beste Geräuschunterdrückung am Markt benötigt, bekommt eine vielseitige Ausstattung.

Wer dagegen Wert auf erstklassigen Klang, besonders wirksames ANC und hochwertige Materialien legt, sollte sich auch bei teureren Alternativen umsehen. Vivo liefert einen leichten und ausdauernden Kopfhörer mit vielen Funktionen und einem leistbaren Preis. Die lange Akkulaufzeit ist das stärkste Argument, während Klang und Geräuschunterdrückung noch Luft nach oben haben. Ein überzeugendes Angebot für preisbewusste Käufer, aber kein Premium-Konkurrent auf Augenhöhe mit den Spitzenmodellen von Sony und Apple.