i Da nun ein größerer Teil ihres Einkommens beitragspflichtig ist, fallen Monat für Monat höhere Abzüge für Kranken-, Pensions- und Arbeitslosenversicherung an. istock Höhere Abzüge fix Ab Jänner ändert sich dein Lohnzettel drastisch Was bleibt 2027 netto übrig? Die Antwort wird vielen Arbeitnehmern nicht gefallen und sich schon im Jänner am Gehalts- und Lohnzettel zeigen. Von Digital Heute 17.11.2026, 20:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein genauer Blick auf den eigenen Lohnzettel lohnt sich: Durch die jährliche Anpassung der Höchstbeitragsgrundlage steigen ab 1. Jänner 2027 die Sozialversicherungsbeiträge für viele Gutverdiener in Österreich spürbar an.

Grundlage für die automatische Anpassung der Sozialversicherungswerte ist die Aufwertungszahl von voraussichtlich 1,046. Zudem greift ab dem kommenden Jahr eine zusätzliche außerordentliche Anhebung um 150 Euro.

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Dadurch klettert die monatliche Höchstbeitragsgrundlage zur Sozialversicherung ab Jänner 2027 von derzeit 6.930 Euro auf künftig 7.410 Euro brutto (jährlich von 97.020 auf 103.740 Euro). Für Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld steigt die Obergrenze entsprechend von 13.860 auf 14.820 Euro.

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Bruttogehalt über den bisherigen Grenzen liegt, bedeutet das konkret: Da nun ein größerer Teil ihres Einkommens beitragspflichtig ist, fallen Monat für Monat höhere Abzüge für Kranken-, Pensions- und Arbeitslosenversicherung an.

Geringfügigkeitsgrenze bleibt eingefroren

Während Bezieher kleinerer und mittlerer Einkommen von dieser Erhöhung der Höchstbeitragsgrundlage nicht betroffen sind und gleichzeitig von der Inflationsanpassung der Lohnsteuertabelle (Abschaffung der kalten Progression um 2,27 Prozent) profitieren, bleibt eine andere wichtige Schwelle unverändert.

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Die Geringfügigkeitsgrenze wird 2027 nicht erhöht und verharrt wie schon im Vorjahr bei 551,10 Euro pro Monat. Zudem entfällt ab 2027 das bisherige steuer- und abgabenfreie Telearbeitspauschale.

Unterm Strich hängt die Entwicklung des Netto-Gehalts im kommenden Jahr also stark von der individuellen Einkommensstufe und den jeweiligen Lohnabschlüssen ab.