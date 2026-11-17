i Ein Hang in Kitzbühel, Österreich, Anfang März, mit kahlen Hängen, die den Schnee auf der Piste umgeben. iStock / Getty Images / georgeclerk "Denen schneibt’s rein" Neue Technik soll Skifahren bei 20 Grad ermöglichen Skifahren bei hohen Plusgraden? Schnee-Container können selbst bei über 20 Grad Schnee produzieren. Zukunft des Wintersports oder kompletter Wahnsinn? Von Digital Heute 17.11.2026, 20:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Moderne Beschneiungsanlagen können Kunstschnee mittlerweile selbst bei warmen Plusgraden von über 20 Grad produzieren – auf Reddit sorgt die Diskussion über den Einsatz solcher Technologien in heimischen Skigebieten für ungläubiges Kopfschütteln und beißenden Spott.

"Ich glaub, denen schneibt’s echt bissl rein"

Unter genau diesem vielsagenden Titel diskutieren heimische User auf dem Subreddit r/Austria über moderne, temperaturunabhängige Schneeerzeuger – sogenannte Vakuum-Eismaschinen und Container-Systeme (wie etwa die "SnowFactory"-Technologie).

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Anders als herkömmliche Schneekanonen, die auf Minusgrade angewiesen sind, frieren diese geschlossenen Systeme Wasser im Inneren zu feinen Eisplättchen und blasen den Schnee anschließend auf die Piste – theoretisch sogar bei Außentemperaturen von über 20 bis zu 35 Grad Plus.

Was ursprünglich vor allem für Weltcup-Veranstaltungen, Sprungschanzen, Loipen oder Indoor-Schneehallen entwickelt wurde, rückt angesichts immer wärmerer Herbst- und Wintermonate zunehmend auch für den regulären Saisonstart tiefer gelegener Skigebiete in den Fokus.

Heftige Kritik an Energieverbrauch und Skipass-Preisen

In den Kommentaren auf Reddit erntet die Idee allerdings wenig Begeisterung – im Gegenteil: Hunderte Nutzer kritisieren den hohen Strom- und Wasserverbrauch angesichts der Klimakrise scharf.

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Viele Kommentatoren fragen sich zudem, wer sich einen Skitag angesichts ohnehin schon explodierender Liftkarten-Preise noch leisten soll, wenn immer teurere Technik auf den Bergen aufgefahren wird.

Befürworter der Technologie halten wiederum dagegen, dass eine verlässliche Schneegarantie zu Saisonbeginn für viele heimische Tourismusregionen, Hotels und Seilbahnbetriebe schlicht überlebenswichtig sei – und moderne Anlagen heute deutlich effizienter arbeiten als noch vor wenigen Jahren.

Die hitzige Debatte zwischen wirtschaftlicher Absicherung des Wintertourismus und ökologischer Vernunft wird uns auch in dieser Skisaison begleiten.