i Trotz des Skandals hofft Jensen Huang auf ein Comeback an der Spitze von Nvidia. REUTERS/Kylie Cooper Ex-Nvidia-Chef emotional "Schwere Fehler gemacht": Jensen Huang bricht Schweigen Nach seinem Rücktritt meldet sich Nvidia-Gründer Jensen Huang mit emotionalen Worten zurück. Er bereut seine Affären, will wieder Konzernchef werden. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 21:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach seinem spektakulären Rücktritt meldet sich Nvidia-Gründer Jensen Huang (63) erstmals öffentlich zu Wort. Der Tech-Milliardär räumt schwere persönliche Fehler ein, entschuldigt sich bei seiner Familie und bietet überraschend seine Rückkehr an die Spitze des Chip-Giganten an. Doch ausgerechnet der Verwaltungsrat soll daran derzeit kein Interesse haben.

Am 12. November hatte Huang nach Bekanntwerden mehrerer außerehelicher Beziehungen seinen Chefposten aufgegeben. Besonders brisant: Eine seiner Affären soll eine Frau betroffen haben, die von US-Behörden verdächtigt wird, für China zu spionieren.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Ich habe schwere Fehler gemacht"

In einer ausführlichen Stellungnahme auf der Plattform X zeigt sich Huang reumütig. Er habe die Standards, die bei Nvidia für alle Mitarbeiter gelten, selbst nicht eingehalten.

"Ich habe in meinem Privatleben schwere Fehler gemacht", erklärt der 63-Jährige. Er habe dem Verwaltungsrat Probleme bereitet, die er zutiefst bereue. Für sein Fehlverhalten übernehme er die volle Verantwortung und wolle bei der unabhängigen Untersuchung kooperieren.

Gleichzeitig blickt Huang auf sein Lebenswerk zurück. Er hatte Nvidia 1993 mitgegründet und den Konzern über 33 Jahre geführt. Der Aufbau des Unternehmens sei für ihn eine große Ehre gewesen.

Huang will seinen Chefposten zurück

Trotz des Skandals hofft der Unternehmer auf ein Comeback. Seit seinem Abschied hätten sich zahlreiche Mitarbeiter, Investoren und Geschäftspartner für seine Rückkehr ausgesprochen.

Sollte der Verwaltungsrat entscheiden, dass seine Rückkehr im Interesse des Unternehmens sei, wäre es ihm eine Ehre, erneut als CEO zu arbeiten.

Die Bilder des Tages i ?

Die Chancen dafür stehen allerdings offenbar schlecht. Laut Berichten von CBS News und der "Washington Post" zieht der Verwaltungsrat eine Wiedereinsetzung derzeit nicht in Betracht. Offiziell bestätigt wurde eine endgültige Entscheidung über Huangs Zukunft nicht.

Spionageverdacht beschäftigt US-Kongress

Zusätzlich zu den privaten Enthüllungen steht Nvidia wegen möglicher Verstöße gegen US-Exportbeschränkungen unter Druck. Im Mittelpunkt steht Huangs Beziehung zu Alice Huang, einer Geschäftsfrau, die mit dem Tech-Unternehmen Megaspeed in Verbindung gebracht wird.

Die Firma steht im Verdacht, hochentwickelte Nvidia-Chips entgegen geltenden Beschränkungen nach China gebracht zu haben. Ob Huang davon wusste oder daran beteiligt war, ist Gegenstand von Untersuchungen und nicht erwiesen.

Am 1. Dezember soll der Ex-Konzernchef vor Ausschüssen des US-Repräsentantenhauses aussagen.

Emotionale Worte an seine Familie

Besonders persönlich wird Huang am Ende seiner Erklärung. Er richtet sich direkt an seine Frau Lori, mit der er seit mehr als 40 Jahren verheiratet ist, und seine Familie. "Ich liebe euch, und ich werde den Rest meines Lebens damit verbringen, eure Liebe wieder zu verdienen", verspricht der Unternehmer.

Bis auf Weiteres führt Finanzchefin Colette Kress (59) den Technologiekonzern interimistisch. Ob Huang jemals wieder an die Spitze seines Lebenswerks zurückkehren darf, bleibt offen.