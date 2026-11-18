i Ab diesem Vermögen hält dich die Bank für interessant. iStock / Getty Images / -zlaki- Neue EU-Regel ändert alles Geld einzahlen – Ab diesem Betrag wird es jetzt heikel Wichtige Info für alle Sparer: Ab Juli 2027 greifen in Österreich neue EU-Regeln für Bargeld – bei Einzahlungen schauen Banken dann noch genauer hin. Von Digital Heute 18.11.2026, 10:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer größere Summen Bargeld auf sein Konto einzahlt, muss sich auf deutlich genauere Nachfragen am Schalter einstellen: Neue EU-weite Vorgaben verschärfen ab Juli 2027 die Kontrollen rund um Bargeld-Transaktionen.

Entwarnung gleich vorweg für alle Liebhaber von Scheinen und Münzen: Das Bargeld wird in Österreich nicht abgeschafft, und auch das Einzahlen auf das eigene Giro- oder Sparkonto bleibt weiterhin problemlos möglich. Dennoch treten ab Juli 2027 europaweit einheitliche Anti-Geldwäsche-Regeln in Kraft, die den Umgang mit größeren Barbeträgen spürbar strenger regulieren.

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Im Detail sieht das neue EU-Paket vor, dass Banken und Finanzinstitute bei bestimmten gelegentlichen Transaktionen bereits ab 3.000 Euro strengere Identifizierungs- und Sorgfaltspflichten anwenden müssen.

Ab einer Summe von 10.000 Euro greifen noch umfassendere Prüfmechanismen sowie verpflichtende Meldungen an die zuständige Geldwäsche-Meldestelle.

Belege unbedingt gut aufheben

Zusätzlich gilt ab Juli 2027 im gewerblichen Handel eine EU-weite Obergrenze von 10.000 Euro für Barzahlungen – wer etwa ein Auto bar beim Händler kaufen möchte, stößt künftig an dieses Limit.

Privatgeschäfte zwischen zwei Privatpersonen sind davon zwar ausgenommen, bei der anschließenden Einzahlung des Kaufpreises auf die Bank schaut das Institut aber genau hin.

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Schon nach der aktuellen Rechtslage sind heimische Banken verpflichtet, nach der Mittelherkunft zu fragen, wenn eine Einzahlung ungewöhnlich hoch ist oder nicht zum üblichen Kontoverhalten passt.

Finanzexperten raten daher dringend, sämtliche Nachweise über größere Bargeldbeträge sauber abzuheften – seien es Kaufverträge von einem privaten Autoverkauf, Schenkungsurkunden innerhalb der Familie oder alte Abhebungsbelege vom eigenen Sparbuch.

Wer die Herkunft seines Geldes lückenlos belegen kann, hat auch unter den neuen EU-Vorgaben nichts zu befürchten.