i Der Hype um die Veröffentlichung von GTA VI ist groß. REUTERS/Corey Rudy Kann ins Auge gehen GTA 6 schon früher zocken? Achtung vor diesem Trick In wenigen Stunden erscheint das neue "GTA VI". Weltweit wird das Spiel am Donnerstag um Mitternacht freigeschaltet – und zwar jeweils zur Ortszeit. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 13:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Viele Gamer weltweit können es gar nicht erwarten und fiebern dem Datum seit Monaten entgegen. In einigen Teilen der Welt ist es schon so weit. Wer also den Standort seiner Konsole auf Neuseeland umstellt, könnte das Game schon jetzt starten. Laut 20 Minuten berichten viele Fans in sozialen Netzwerken, dass sie genau diesen Trick ausprobieren. Doch Vorsicht: Besonders auf der Playstation kann das ordentlich schiefgehen. Einige User erzählen bereits, dass ihr Konto gesperrt wurde.

Für alle mit einer Xbox schaut die Sache etwas entspannter aus. Dort reicht es oft, den Standort auf Neuseeland zu wechseln – und schon kann das Warten ein Ende haben. Ob das aber wirklich bei jedem klappt, garantiert Hersteller Rockstar nicht. Wer das Spiel nach der Umstellung erst kaufen will, braucht oft eine passende Rechnungsadresse und Zahlungsmethode für das Land. Das kann dann ganz schön kompliziert werden.

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Playstation: Konto in Gefahr

Auf der Playstation ist der Weg zum verfrühten Zocken deutlich riskanter. Du brauchst ein komplett neues Konto, das auf Neuseeland registriert ist, und musst das Spiel auch im dortigen Store kaufen. Sony verlangt bei der Registrierung aber das echte Wohnland. In den Nutzungsbedingungen steht klar: "Sollten Sie uns gegenüber unrichtige Angaben machen, behalten wir uns vor, die betroffenen Konten zu sperren." Im schlimmsten Fall verlierst du alle digitalen Spiele und Inhalte auf dem Konto.

Mehrere Nutzer berichten bereits auf X, dass sie deswegen gesperrt wurden. Ob das wirklich stimmt, lässt sich aber nicht nachprüfen.

Zusätzlich gibt es technische Stolperfallen: Rockstar empfiehlt, Codes immer im Land des Plattformkontos zu kaufen. Bei der Playstation sind die Codes für GTA 6 an die Region gebunden. Ein österreichisches oder schweizerisches Konto kann daher nicht einfach einen Code aus Ozeanien einlösen. Xbox-Spieler haben es da besser – laut Rockstar gibt es hier keine Regionalsperre.

Ist die Version aus Neuseeland überhaupt komplett?

Die Plattform "Gamestar" berichtet von einem bekannten Dataminer, der herausgefunden hat: In den australischen und neuseeländischen Spieldateien fehlen offenbar Daten. Diese betreffen den Kernbereich des Spiels – es handelt sich aber nur um überschaubare 704 KB.

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Das Fazit für alle Fans: Ein möglicher Vorsprung von zwölf Stunden steht gegen jede Menge Hürden. Zahlungsprobleme, regionale Codes und vor allem das Risiko, bei der Playstation das Konto zu verlieren – das alles solltest du dir gut überlegen, bevor du dich auf den Neuseeland-Trick einlässt.