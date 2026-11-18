Eine Serie technischer Ausfälle sorgt in den USA für Aufsehen. Neben Apple und Microsoft kämpfte auch der US-Geheimdienst NSA mit Problemen. Während in der Politik Zweifel an einem Zufall aufkommen, zeigt sich Präsident Donald Trump gelassen.
Bei Apple waren am Dienstag mehrere Onlinedienste beeinträchtigt. Betroffen waren unter anderem Apple Music, der App Store und die Anmeldung bei iCloud. Gegenüber CNBC führte der Konzern die Probleme auf ein internes Update zurück.
Die Panne reiht sich in mehrere Vorfälle der vergangenen Tage ein. Bei Microsoft legte ein seit Juli bestehender Softwarefehler Cloud-Angebote für Stunden lahm. Am Freitag führte eine Überlastung des Kommunikationssystems während Modernisierungsarbeiten zu einem mehrstündigen Startverbot an US-Flughäfen. Am Montag meldete zudem die Großbank JPMorgan technische Probleme.
Auch beim US-Geheimdienst NSA lief nicht alles rund. Das interne Netzwerk "NSA Net", über das vertrauliche Informationen ausgetauscht werden, war laut US-Medien nur eingeschränkt nutzbar. Hinweise auf einen Cyberangriff gebe es laut CNN nicht. Das "Wall Street Journal" berichtete von einem Softwareupdate.
US-Präsident Donald Trump spielte die Vorfälle bei einem Wirtschaftsgipfel in Manila herunter. Bei großen und mächtigen Organisationen könnten solche Dinge passieren. "Das ist in Ordnung."
Außenminister Marco Rubio erklärte ebenfalls, dass bisher alles auf voneinander unabhängige Störungen hindeute. Anzeichen für gezielte Cyberangriffe gebe es nicht.
Im US-Senat wächst dennoch die Skepsis. Der Republikaner Josh Hawley meinte: "Wenn das alles ein Zufall ist, dann ist es der größte Zufall in der Weltgeschichte". Der demokratische Senator Jack Reed forderte Trump auf, die Bevölkerung rasch über die Vorfälle aufzuklären.