i Bist du reicher als 50 % der Österreicher? Laut UBS-Report liegt das Medianvermögen bei uns bei rund 62.000 Euro. iStock / Getty Images / Giulio Fornasar Überraschende Zahl Ab dieser Summe hast du mehr als halb Österreich Ein neuer Vermögensbericht wirft ein helles Licht auf Österreich und das Vermögen der Bürger. Alle Details und wie wir im EU-Vergleich abschneiden. Von Digital Heute 18.11.2026, 16:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein aktueller, umfassender Vermögensbericht sorgt für staunende Gesichter: Wer in Österreich ein bestimmtes Nettovermögen auf dem Konto hat, liegt statistisch gesehen bereits vor der Hälfte der gesamten erwachsenen Bevölkerung.

Wie reich oder arm sind die Menschen in der Alpenrepublik tatsächlich? Um diese Frage zu beantworten, lohnt sich ein Blick in den aktuellen Global Wealth Report der Schweizer Großbank UBS. Die Zahlen zeichnen ein überraschendes Bild der Vermögensverteilung im Land.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die magische Grenze im Portemonnaie

Im Zentrum steht dabei das sogenannte Medianvermögen. Im Gegensatz zum Durchschnitt, der durch wenige Milliardäre extrem verzerrt wird, teilt der Median die Bevölkerung exakt in zwei Hälften: Die eine Hälfte besitzt weniger, die andere Hälfte mehr als diesen Wert. In Österreich liegt dieses Medianvermögen bei rund 62.000 Euro (bzw. rund 71.378 US-Dollar) pro erwachsener Person.

Wer also schuldenfrei mehr als 62.000 Euro auf der hohen Kante hat, gehört rein statistisch bereits zur wohlhabenderen Hälfte der österreichischen Bevölkerung. In diesen Betrag fließen sämtliche liquiden Mittel wie Sparguthaben, Aktien, Fonds und Wertpapiere ein – aber auch der Besitz von Immobilien oder wertvollen Sachwerten, wobei bestehende Kredite und Hypotheken selbstverständlich abgezogen werden.

So schaffst es auch du, dir etwas Geld zu sparen i ?

Durchschnittsvermögen lässt staunen

Ein drastischer Kontrast offenbart sich beim Blick auf den Durchschnitt: Das rechnerische Durchschnittsvermögen liegt in Österreich nämlich bei sportlichen 243.000 Euro. Diese massive Kluft belegt einmal mehr, wie ungleich Vermögen in westlichen Industriestaaten verteilt ist.

Im internationalen Vergleich schlägt sich Österreich indes wacker und liegt beispielsweise spürbar vor dem großen Nachbarn Deutschland (wo das Medianvermögen bei rund 46.000 Euro liegt), blickt jedoch neidvoll auf Spitzenreiter wie die Schweiz.

Wichtig zu wissen: Ansprüche aus der staatlichen Renten- oder Pensionskasse sind in diesen Summen noch gar nicht eingerechnet.